मंत्री संजय निषाद के नाम वाला शिलापट तोड़ा, भड़के समर्थक, पुलिस ने आनन-फानन में नया लगवाया
कैबिनेट मंत्री डा.संजय निषाद का शिलापट तोड़े जाने और उससे गुस्साए समर्थकों के तेवर देखते हुए पुलिस सकते में आ गई। बाद में मंत्री के विधायक बेटे ई.सरवन निषाद ने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। उन्होंने नया शिलापट लगवाने की अपेक्षा जताई। पुलिस ने आनन-फानन में नया शिलापट तैयार करवाया।
UP News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डा.संजय निषाद के नाम वाला शिलापट तोड़े जाने को लेकर उनके समर्थक भड़क गए। यह शिलापट्ट, गोरखपुर के चौरीचौरा क्षेत्र के ब्रह्मपुर ब्लॉक से आमघाट संपर्क मार्ग पर लगा था। आरोप है कि अराजक तत्वों ने इस शिलापट को तोड़ दिया। समर्थकों को इस बात की जानकारी मिली तो वे भड़क गए। नाराज समर्थक शनिवार रात करीब 11 बजे से वहां धरने पर बैठे रहे।
कैबिनेट मंत्री का शिलापट तोड़े जाने और उससे गुस्साए समर्थकों के तेवर देखते हुए पुलिस सकते में आ गई। बाद में मंत्री डा.संजय निषाद के विधायक बेटे ई.सरवन निषाद ने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। उन्होंने नया शिलापट लगवाने की अपेक्षा जताई। इस पर पुलिस ने आनन-फानन में नया शिलापट तैयार करवाया और रविवार की सुबह 10 बजे उसे स्थापित करा दिया।
नई बाजार चौकी प्रभारी अशोक सिंह ने रात में ही डा.संजय निषाद के समर्थकों को आश्वासन दिया था कि रविवार की सुबह तक शिलापट लगवा देंगे। आश्ववासन पूरा करते हुए पुलिस ने शनिवार रात में ही देवरिया से नया शिलापट तैयार कराया और रविवार सुबह करीब 10 बजे उसे स्थापित करवा दिया। उधर, विधायक प्रतिनिधि अमित जायसवाल ने शनिवार की रात झंगहा पुलिस को तहरीर देकर कुछ नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की।
आधा दर्जन लोग हिरासत में
विधायक प्रतिनिधि अमित जायसवाल की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने रात में ही कई स्थानों पर दबिश दी और आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के नाम से लगे शिलापट को क्षतिग्रस्त किए जाने से नाराज समर्थकों ने घटनास्थल पर धरना शुरू कर दिया था। पुलिस के आश्वासन के बाद रविवार सुबह धरना समाप्त हुआ। पुलिस शिलापट तोड़ने वाले अराजकतत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें