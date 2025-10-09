फर्रुखाबाद में हवाई पट्टी पर दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा प्लेन, रनवे से उतरा विमान, मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में प्लेन हवाई पट्टी पर दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया। रनवे से उतरकर प्लेन बाउंड्री वाल के पास जाकर रुका। इस दौरान लोग बाल-बाल बच गए। इसके बाद हड़कंप मच गया।
यूपी के फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर गुरुवार की सुबह एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया। रनवे से उतरकर प्लेन बाउंड्री वाल के पास जाकर रुका। सुबह 10.15 के करीब प्लेन जब उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ा तो अनियंत्रित होकर बाउंड्री वाल के पास रुक गया। इसमें सवार चार लोग और दो पायलट बाल -बाल बच गए। घटना के बाद हड़कंप मच गया। घटना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
औद्योगिक क्षेत्र खिमसेपुर में बियर की फैक्ट्री लगनी है। इसको लेकर वुडपैकर ग्रीन एग्री न्यूट्रीपैड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अरोरा टीम के साथ आए थे। उनके साथ में एसबीआई के हेड सुमित शर्मा ,वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन राकेश टिक्कू और यूपी प्रोजेक्ट हेड मनीष पांडे भी थे। जेट सर्विस एवियशन प्राइवेट लिमिटेड के टू प्लस 6 चार्टर प्लेन है। सुबह को पायलट नसीब बमन और प्रतीक फर्नाडीज ने जब उड़ान भरने के लिए प्लेन को स्टार्ट किया और रनवे पर पहुंचा की तभी 400 मीटर चलने के बाद ही प्लेन अनियंत्रित होकर रनवे से उतरकर बाउंड्री वॉल के पास जाकर रुका। पायलट और इसमें सवार लोग घबरा गए।
आनन-फानन में सभी सुरक्षित नीचे उतारा गया l घटना की जानकारी जब पुलिस और प्रशासन के अफसर को मिली तो एसडीएम सदर रजनीकांत पांडे ,सीओ अजय वर्मा ,मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुला लिया गया।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद शुक्ला ने बताया कि जानकारी मिली है कि प्लेन के एक पहिए में हवा कम थी जिससे वह रनवे से हटकर बाउंड्री वाल के नजदीक पहुंच गया था इसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और कार से चले गए। प्लेन भोपाल के लिए उड़ान भर रहा था । वहीं दूसरी और जानकारी मिली है कि प्लेन से सभी लोग बुधवार को आए थे ।