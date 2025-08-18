A person with a bounty of Rs 2 lakh was selling flour in Punjab, STF caught him after 11 years, had killed his brother पंजाब में आटा बेच रहा था दो लाख का इनामी, 12 साल बाद STF ने दबोचा, भाई को किया था ढेर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
A person with a bounty of Rs 2 lakh was selling flour in Punjab, STF caught him after 11 years, had killed his brother

पंजाब में आटा बेच रहा था दो लाख का इनामी, 12 साल बाद STF ने दबोचा, भाई को किया था ढेर

मेरठ की एसटीएफ यूनिट ने दो लाख के इनामी हरीश को पंजाब से दबोचा है। वह पंजाब में आटे की कंपनी में सेल्समैन का काम कर रहा था। 21 साल के आपराधिक इतिहास में कुल 34 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। पिछले 12 साल से वह फरार था। इसके भाई आदेश को 2019 में एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।

Yogesh Yadav मेरठ, प्रमुख संवाददाताMon, 18 Aug 2025 09:18 PM
पंजाब में आटा बेच रहा था दो लाख का इनामी, 12 साल बाद STF ने दबोचा, भाई को किया था ढेर

एसटीएफ मेरठ यूनिट ने दो लाख के इनामी हरीश को मेरठ के भैंसाली बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। पिछले 12 साल से हरीश फरार था और यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2014 से वह पंजाब में छिपा हुआ था और वहां आटा कंपनियों के लिए सेल्समैन का काम कर रहा था। आरोपी को मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना पुलिस के हवाले किया गया है। उसके भाई आदेश को एसटीएफ ने 2019 में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। परिवार में पिता, भाई और बाकी सदस्य सभी मारे जा चुके हैं। केवल हरीश उसकी पत्नी-बच्चे ही सुरक्षित हैं।

मुजफ्फरनगर के गांव भौराखुर्द निवासी 45 वर्षीय हरीश के फरार होने पर यूपी पुलिस ने दो लाख का इनाम घोषित किया था। हरीश 2004 से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और मुजफ्फरनगर-बागपत में उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कातिलाना हमले और वसूली के मामलों में आरोपी हरीश कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहा था। इसे लेकर उस पर दो लाख का इनाम किया गया था। एसटीएफ हरीश के पीछे लगी थी और 18 अगस्त को भैंसाली डिपो पर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि 2006 में हरीश ने बुलंशहर के शिकारपुर में पांच लाख रुपये में एक मकान खरीदा और अपने बच्चों को वहां रखा। 2012 में फरारी के दौरान शिकारपुर में खरीदे मकान में खुद भी अपने बच्चों के साथ रहने लगा। इस मकान को लेकर जब चर्चा हुई तो वह परिवार को लेकर पटियाला चला गया। यहां हरीश ने मकान बनाया और 15 हजार रुपये महीने की सैलरी में एक दुकान पर नौकरी करने लगा। 2016 में आटे की कंपनियों के लिए सेल्समैन का काम शुरू कर दिया और दुकानों पर आटे की सप्लाई करने लगा। वर्तमान में भी यही काम हरीश कर रहा था।

33 साल की खूनी रंजिश में दर्जनभर का बहा खून

हरीश का बड़ा भाई सतीश अपराधिक प्रवृत्ति का था। 1992 में गांव के इंद्रपाल और रतन सिंह का विवाद हरीश पक्ष के लोगों से हुआ था। उस समय हरीश 12 साल का था। दो साल बाद इसी रंजिश में इंद्रपाल पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या हुई, जिसमें इंद्रपाल ने हरीश के ताऊ चरण सिंह, सरदार सिंह, भाई अजय और संजीव को नामजद कराया था। इसी विवाद में हरीश के भाई सतीश ने इंद्रपाल के भाई रतन सिंह की हत्या कर दी, जबकि हमले में इंद्रपाल घायल हो गया था। मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें सतीश, अजय, संजीव और हरीश के पिता ब्रहपाल सिंह और चाचा विनोद व सतबीर जेल गए थे।

इसी रंजिश में इंद्रपाल ने भाई रतन सिंह के बेटों के साथ मिलकर हरीश के बाबा तिलकराम सिंह की हत्या कर दी थी। थाने में मुकदमा दर्ज करा लौट रहे हरीश के चाचा विनोद, जयपाल व जहान सिंह की हत्या कर दी थी। एक ही दिन में परिवार के चार लोगों की हत्या के बाद कोहराम मच गया। हरीश के भाई सतीश ने खूनी रंजिश में चार हत्या का बदला लेने को वारदात के छह साल बाद इंद्रपाल की हत्या कर दी। सतीश ने 2005 में प्रधानी चुनाव लड़ा और जीत गया, लेकिन एक साल बाद ही सतीश की भी हत्या हो गई। सतीश की हत्या में इंद्रपाल का पुत्र काला, भाई धर्मेंद्र व चचेरे भाइयों का नाम आया।

कुत्ता छोड़ने पर किया था कत्ल

गांव के सुखपाल के घर के सामने से हरीश व उसके परिवार वालों का खेतों में आना जाना था। इसी दौरान सुखपाल ने हरीश के परिवार वालों पर कुत्ता छोड़ दिया था। इसी को लेकर गोलियां चली। 2004 में हरीश ने भाई आवेश व जयकुमार के साथ मिलकर सुखपाल के बेटे को गन प्वाइंट पर लिया और सुखपाल को खेतों से बाहर निकालकर गोली मारकर हत्या कर दी।

भाई सतीश की मौत के बाद बनाया गैंग

2006 में सतीश की गांव की रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद हरीश ने अपराध जगत में कदम रखा। अपने भाई आदेश, ममेरे भाई उपेंद्र, जॉनी निवासी तितावी के साथ मिलकर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण व जानलेवा हमला जैसे संगीन घटनाओं को अंजाम दिया। 2007 में मुखबिरी के शक में रमेश को अपने भाई सतीश की हत्या में मुखबिरी के शक में मार डाला था।

प्रधानी चुनाव की रंजिश में बहाया खून

2010 में हरीश ने अपने साथी उपेन्द्र उर्फ उप्पा के साथ मिलकर गांव के मास्टर राजवीर की स्कूल में बच्चों के सामने हत्या कर दी थी। इसी साल ठेकेदार श्रीमोहन की हत्या कर दी थी।

