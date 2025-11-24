Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA permanent house was erected overnight on the road in Meerut, leaving people shocked at the scene in the morning
रातों-रात सड़क पर खड़ा कर दिया पक्का मकान, सुबह नजारा देखकर हैरान रह गए लोग

रातों-रात सड़क पर खड़ा कर दिया पक्का मकान, सुबह नजारा देखकर हैरान रह गए लोग

संक्षेप:

यूपी के मेरठ में सड़क पर रातों-रात एक पक्का मकान बना दिया गया है। सुबह लोग नजारा देख हैरान रह गए। लोगों में आक्रोश है। मौके पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Mon, 24 Nov 2025 06:51 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ के मंशा देवी रोड पर रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने देखा कि सड़क पर रातों-रात एक पक्का मकान बना दिया गया है। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उनके सामने खड़ा यह निर्माण सभी के लिए चौंकाने वाला था। मामले को लेकर लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य के विरोध में आवाज उठाई। मौके पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं घटना की सूचना मिलते ही निर्माणकर्ता अरविंद कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों तथा अधिकारियों को बताया कि वह कोर्ट के आदेश के आधार पर यह निर्माण कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है, वह विवादित थी और अदालत के आदेश के अनुसार वह इसे पक्का करा रहे हैं।निर्माण स्थल पर पहुंचकर उन्होंने संबंधित दस्तावेज भी दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला और जटिल हो गया।

अधिकारियों और पुलिस की स्थिति

इसी बीच आवास विकास परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्य की जांच की। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उसने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि चूंकि निर्माणकर्ता ने कोर्ट का आदेश दिखाया है, इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक सीधे कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी।

लोगों में आक्रोश जारी

क्षेत्र के लोगों में इस निर्माण को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन सड़क पर इस तरह खुलेआम निर्माण होते देखना पहली बार है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आवास विकास विभाग की कार्रवाई का सभी को इंतजार है।

ये भी पढ़ें:यूपी में कल सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल-कॉलेज और ऑफिसों में रहेगी छुट्टी
ये भी पढ़ें:अखिलेश के भाई की 25 को शादी, जश्न में मुलायम परिवार; देखें सैफई में तिलक की फोटो

कहना इनका...

मेरठ में आवास एवं विकास परिषद अधिशासी अभियंता एसपी सिंह ने बताया कि मंशा देवी मंदिर रोड पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली है। इसे रुकवाने के लिए पुलिस को कहा गया है। मकान मालिक ने न तो परिषद से जमीन चिह्नीकरण कराया है न ही मकान का नक्शा पास कराया है। अवैध निर्माण को नोटिस दिया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Meerut News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |