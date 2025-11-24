रातों-रात सड़क पर खड़ा कर दिया पक्का मकान, सुबह नजारा देखकर हैरान रह गए लोग

संक्षेप: यूपी के मेरठ में सड़क पर रातों-रात एक पक्का मकान बना दिया गया है। सुबह लोग नजारा देख हैरान रह गए। लोगों में आक्रोश है। मौके पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यूपी के मेरठ के मंशा देवी रोड पर रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने देखा कि सड़क पर रातों-रात एक पक्का मकान बना दिया गया है। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उनके सामने खड़ा यह निर्माण सभी के लिए चौंकाने वाला था। मामले को लेकर लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य के विरोध में आवाज उठाई। मौके पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वहीं घटना की सूचना मिलते ही निर्माणकर्ता अरविंद कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों तथा अधिकारियों को बताया कि वह कोर्ट के आदेश के आधार पर यह निर्माण कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है, वह विवादित थी और अदालत के आदेश के अनुसार वह इसे पक्का करा रहे हैं।निर्माण स्थल पर पहुंचकर उन्होंने संबंधित दस्तावेज भी दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला और जटिल हो गया।

अधिकारियों और पुलिस की स्थिति इसी बीच आवास विकास परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्य की जांच की। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उसने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि चूंकि निर्माणकर्ता ने कोर्ट का आदेश दिखाया है, इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक सीधे कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी।

लोगों में आक्रोश जारी क्षेत्र के लोगों में इस निर्माण को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन सड़क पर इस तरह खुलेआम निर्माण होते देखना पहली बार है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आवास विकास विभाग की कार्रवाई का सभी को इंतजार है।