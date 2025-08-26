लोहिया की डॉक्टर को मरीज ने भेजे 5000 अश्लील मैसेज, एक दिन में 1000 कॉल, हमले की कोशिश भी

यूपी की राजधानी लखनऊ में लोहिया अस्पताल की डॉक्टर को मरीज ने 5 हजार अश्लील मैसेज भेजे। एक दिन एक हजार कॉल की। यही डॉक्टर पर जानलेवा हमले की कोशिश भी की। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल की एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मरीज ने एक दिन में एक हजार से अधिक बार फोन किया और पांच हजार से अधिक अश्लील मैसेज भेजे। डॉक्टर के विरोध पर उन्हें धमकी दी। जानलेवा हमले का प्रयास किया। पीड़िता ने 1090 पर सूचना दी। विभूतिखंड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।

इंस्पेक्टर विभूतिखंड सुनील कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी महेश तिवारी बस्ती का रहने वाला है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उसका कुछ माह पूर्व लोहिया में ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने ही उसका इलाज भी किया था। उसी दौरान उसे डॉक्टर का नंबर मिल गया और वह परेशान करने लगा था। महिला डॉक्टर के मुताबिक 19 अगस्त को वह ओपीडी से कुछ दूरी पर स्थित अपने फ्लैट में जाने के लिए निकली थी। महेश तिवारी उनका पीछा करते हुए पहुंच गया। वह अपार्टमेंट के बेसमेंट में खड़ी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। महेश ने पीछे से उन पर वार करने का प्रयास किया। गार्ड ने यह देखकर उसे दौड़ाया और पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पीछा करता था महेश पीड़िता ने बताया कि महेश तिवारी काफी दिन से उन्हें परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत उन्होंने 12 मई को वीमेन पावर लाइन 1090 में की थी। पुलिस ने उसे फोन कर समझाया भी था। कुछ दिन शांत रहा इसके बाद फिर वही हरकतें करने लगा था। वह बस्ती से लखनऊ आकर ओपीडी के बाहर खड़ा रहता था। पीछा करता था।