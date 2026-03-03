मरीज के साथ डॉक्टर के अपाइंटमेंट के नाम पर बड़ा धोखा, ऐप डाउनलोड करा 18 लाख उड़ाए

बुलंदशहर के अनूपशहर के एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर से अपाइंटमेंट दिलाने के नाम पर ऐप डाउनलोड कराई और पीड़ित व्यक्ति और उसकी पत्नी के खातों से 18 लाख रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में मामले की शिकायत की है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

UP News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मरीज के साथ बड़ा धोखा हो गया। डॉक्टर से अपाइंटमेंट के नाम पर उनसे एक ऐप डाउनलोड कराया गया और उसके बाद 18 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। पीड़ित शख्स और उनकी पत्नी के खातों से 18 लाख रुपए ठग लिए गए। घटना, बुलंदशहर के अनूपशहर की है। पीड़ित ने बुलंदशहर के साइबर क्राइम थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर गहराई से जांच कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के अनूपशहर के एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर से अपाइंटमेंट दिलाने के नाम पर ऐप डाउनलोड कराई और पीड़ित व्यक्ति एवं उसकी पत्नी के खातों से 18 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

थाना साइबर क्राइम में अनूपशहर के मोहल्ला केदार सहाय निवासी पीड़ित व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि एक दिसंबर 2025 को उन्होंने गूगल पर एक चिकित्सक का नंबर सर्च किया था। वहां मिले एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उन्हें 'डॉ. अपाइंटमेंट' नामक एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। पीड़ित के अनुसार वह उस वक्त बीमार थे, जिसका फायदा उठाकर ठगों ने ऐप डाउनलोड कराकर उनके फोन का एक्सेस ले लिया।

तबीयत खराब होने के कारण पीड़ित ने काफी समय तक अपना फोन चेक नहीं किया। इसी बीच ठगों ने उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में सेंध लगा दी। पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाते से 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच 20 ट्रांजेक्शन के जरिए 10,07,561 रुपये निकाले गए, जबकि उनकी पत्नी के खाते से 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच 8,54,409 रुपये साफ कर दिए गए।