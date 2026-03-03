Hindustan Hindi News
मरीज के साथ डॉक्टर के अपाइंटमेंट के नाम पर बड़ा धोखा, ऐप डाउनलोड करा 18 लाख उड़ाए

Mar 03, 2026 09:40 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
बुलंदशहर के अनूपशहर के एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर से अपाइंटमेंट दिलाने के नाम पर ऐप डाउनलोड कराई और पीड़ित व्यक्ति और उसकी पत्नी के खातों से 18 लाख रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में मामले की शिकायत की है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के अनूपशहर के एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर से अपाइंटमेंट दिलाने के नाम पर ऐप डाउनलोड कराई और पीड़ित व्यक्ति एवं उसकी पत्नी के खातों से 18 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

थाना साइबर क्राइम में अनूपशहर के मोहल्ला केदार सहाय निवासी पीड़ित व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि एक दिसंबर 2025 को उन्होंने गूगल पर एक चिकित्सक का नंबर सर्च किया था। वहां मिले एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उन्हें 'डॉ. अपाइंटमेंट' नामक एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। पीड़ित के अनुसार वह उस वक्त बीमार थे, जिसका फायदा उठाकर ठगों ने ऐप डाउनलोड कराकर उनके फोन का एक्सेस ले लिया।

तबीयत खराब होने के कारण पीड़ित ने काफी समय तक अपना फोन चेक नहीं किया। इसी बीच ठगों ने उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में सेंध लगा दी। पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाते से 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच 20 ट्रांजेक्शन के जरिए 10,07,561 रुपये निकाले गए, जबकि उनकी पत्नी के खाते से 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच 8,54,409 रुपये साफ कर दिए गए।

26 फरवरी को मैसेज देखने पर उन्हें ठगी का पता चल सका। पीड़ित ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

