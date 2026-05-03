मशीन में गैस नहीं या वेंटिलेटर में देरी? केजीएमयू में मरीज की मौत पर बवाल, ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश

लखनऊ के KGMU के ट्रॉमा सेंटर में गुरुवार देर रात एक बुजुर्ग मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सक्शन मशीन में गैस न होने से समय पर उपचार न मिलने की बात कही, जबकि मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्रजेश पाठक ने जांच के निर्देश दिए हैं।

UP News: यूपी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर में गुरुवार देर रात इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सक्शन मशीन में गैस न होने के कारण मरीज के फेफड़ों से बलगम नहीं निकाला जा सका, जिससे उनकी जान चली गई। उधर, इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद को पत्र लिखकर तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है।

हरदोई के संडीला के रहने वाले 60 साल के राजकुमार गुप्ता को सांस लेने में तकलीफ के कारण गंभीर हालत में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा। स्थिति बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने की सलाह दी। केजीएमयू प्रशासन के मुताबिक, शुरू में परिजनों ने वेंटिलेटर के लिए मना किया था, बाद में राजी हुए। इसी आपाधापी और प्रक्रिया के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं तीमारदारों का आरोप था कि छाती में संक्रमण व बलगम अधिक था।

सक्शन मशीन से बलगम बाहर निकालने के लिए कहा गया। लेकिन सक्शन मशीन में गैस नहीं थीं। समय पर समुचित इलाज न मिलने से मरीज की मौत हुई परिजनों ने ट्रॉमा की बदइंतजामी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया। वीडियो में भी गैस न होने की समस्या को दिखाया गया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।