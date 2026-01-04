Hindustan Hindi News
बैग में मैगजीन और छह कारतूस लिए एयरपोर्ट पहुंच गया यात्री, पत्नी भी थी साथ; मचा हड़कंप

Jan 04, 2026 09:56 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बाबतपुर (वाराणसी)
उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक विमान यात्री के बैग में मैगजीन समेत छह कारतूस मिले। पुलिस ने पूछताछ के बाद माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया। उनकी यात्रा भी रद्द कर दी गई। इस घटना से थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट पर हड़कंप जैसी स्थिति हो गई थी।

मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली क्षेत्र के बरौंधा निवासी भुवनेश्वर नाथ तिवारी रविवार दोपहर 2:45 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आईएक्स 1254 से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे थे। साथ में पत्नी रीता तिवारी भी थीं। भुवनेश्वर ने टर्मिनल भवन में प्रवेश के बाद एयरलाइन काउंटर से बोर्डिंग पास लिया। इसके बाद सिक्योरिटी होल्ड एरिया में सीआईएसएफ जवानों को जांच के दौरान उनके हैंडबैग से मैगजीन समेत 0.32 बोर के छह कारतूस मिले।

यात्री को हिरासत में लेकर बाबतपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस चौकी में यात्री से लगभग तीन घंटे तक सुरक्षा एजेंसियों ने गहन पूछताछ की। उनके परिजनों को सूचना दी गई। भुवनेश्वर ने अपना शस्त्र लाइसेंस पुलिस को दिखाया। बताया कि भूलवश मैगजीन बैग में ही रग गया। इसके बाद माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया गया। चौकी प्रभारी विजय कुशवाहा ने बताया कि विमान यात्री अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। पूछताछ के बाद मैगजीन और कारतूस लौटा दिए गए।

असलहा ले जाने के क्या हैं नियम?

एयरलाइंस के नियमानुसार यात्री के पास ऑल इंडिया परमित का शस्त्र लाइसेंस है और वह विमान यात्रा के दौरान असलहे को साथ लेकर जाना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया है। इसका चार्ज भी यात्री को देना पड़ता है। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद टर्मिनल के बाहर यात्री को अपना असलहा सुरक्षाकर्मियों को देना पड़ता है। यात्रा पूरी करने के बाद गंतव्य वाले एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन से बाहर शस्त्र को यात्री को सुपुर्द कर दिया जाता है।

