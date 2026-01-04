बैग में मैगजीन और छह कारतूस लिए एयरपोर्ट पहुंच गया यात्री, पत्नी भी थी साथ; मचा हड़कंप

संक्षेप: यात्री को हिरासत में लेकर बाबतपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस चौकी में यात्री से लगभग 3 घंटे तक सुरक्षा एजेंसियों ने गहन पूछताछ की। उनके परिजनों को सूचना दी गई। भुवनेश्वर ने अपना शस्त्र लाइसेंस पुलिस को दिखाया। बताया कि भूलवश मैगजीन बैग में ही रग गया। माफीनामा लिखवाकर उन्हें छोड़ दिया गया।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक विमान यात्री के बैग में मैगजीन समेत छह कारतूस मिले। पुलिस ने पूछताछ के बाद माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया। उनकी यात्रा भी रद्द कर दी गई। इस घटना से थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट पर हड़कंप जैसी स्थिति हो गई थी।

मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली क्षेत्र के बरौंधा निवासी भुवनेश्वर नाथ तिवारी रविवार दोपहर 2:45 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आईएक्स 1254 से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे थे। साथ में पत्नी रीता तिवारी भी थीं। भुवनेश्वर ने टर्मिनल भवन में प्रवेश के बाद एयरलाइन काउंटर से बोर्डिंग पास लिया। इसके बाद सिक्योरिटी होल्ड एरिया में सीआईएसएफ जवानों को जांच के दौरान उनके हैंडबैग से मैगजीन समेत 0.32 बोर के छह कारतूस मिले।

यात्री को हिरासत में लेकर बाबतपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस चौकी में यात्री से लगभग तीन घंटे तक सुरक्षा एजेंसियों ने गहन पूछताछ की। उनके परिजनों को सूचना दी गई। भुवनेश्वर ने अपना शस्त्र लाइसेंस पुलिस को दिखाया। बताया कि भूलवश मैगजीन बैग में ही रग गया। इसके बाद माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया गया। चौकी प्रभारी विजय कुशवाहा ने बताया कि विमान यात्री अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। पूछताछ के बाद मैगजीन और कारतूस लौटा दिए गए।