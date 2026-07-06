कुशीनगर से कानपुर पढ़ने गई नर्सिंग छात्रा ने खुद को लगाई फांसी, बर्थडे से 6 दिन पहले खुदकुशी
मन में हजार सपने लिए कुशीनगर की एक लड़की नर्सिंग की पढ़ाई करने कानपुर गई थी। 12 जुलाई को उसका बर्थडे था। लेकिन सोमवार को कमरे में उसकी फंदे से लटकती लाश मिली। 19 साल की छोटी सी उम्र में आखिर वो कौन सा गम था जिसकी वजह से इस छात्रा ने खुद की जान दे दी। पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।
Nursing Student Suicide : कुशीनगर से पढ़ने के लिए कानपुर गई नर्सिंग की एक छात्रा (उम्र 19 साल) ने आत्महत्या कर ली है। कानपुर में वह किराए के जिस कमरे में रहती थी उसी में उसकी पंखे के हुक से लटकती लाश मिली है। छात्रा का 12 जुलाई को जन्मदिन था। जन्मदिन से छह दिन पहले ही उसने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने छात्रा के परिवारीजनों को इस दुखद घटना के बारे में जानकारी दे दी है।
मिली जानकारी के अनुसार आशिया नाम की ये छात्रा कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग सेकेंड इयर में पढ़ती थी। वह कुशीनगर के तमकुही थाना क्षेत्र के कोइंदी बुजुर्ग गांव की रहने वाली थी। कानपुर में रहकर पढ़ाई के लिए उसने एक कमरा किराए पर ले रखा था जहां सोमवार की सुबह उसकी लाश फंदे से लटकती पाई गई। छात्रा ने अपनी चुनरी को फंदा बनाया पंखे के हुक में उसे फंसाकर खुद को फांसी लगा ली। घटनास्थल कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना में है। इसी इलाके में छात्रा का कॉलेज भी है। सोमवार की सुबह जब देर तक छात्रा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो एक पड़ोसी किरायेदार ने आशिया को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर अपने जन्मदिन के छह दिन पहले आशिया ने खुदकुशी क्यों की? मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया था। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सबूत इक्ट्ठा किए। इसके बाद छात्रा के शव को पंखे के हुक से नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि छात्रा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आत्महत्या क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। पुलिस तहकीकात कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति कुछ और साफ हो पाएगी। परिवारीजनों के पहुंचने पर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करेगी।
छात्रा की आत्महत्या से मचा कोहराम
19 साल की उम्र में नर्सिंग छात्रा के यूं खुद की जान दे दिए जाने से उसके परिवार में कोहराम मचा है। वहीं, छात्रा के कॉलेज और जिस कमरे में वह रहती थी वहां के आसपास के लोग हैरान हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया?
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें