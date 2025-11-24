Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsa newlywed woman attending her sister s wedding was strangled in toilet murder sparked a stir in her parents home
बहन की शादी में आई नवविवाहिता का टॉयलेट में गला रेता, मायके में मर्डर से हड़कंप

संक्षेप:

मारी गई महिला का नाम शिवानी था। उसकी उम्र 20 साल थी। रविवार की रात में शिवानी किसी समय शौचालय गई थी। लेकिन काफी देर तक वह बाहर नहीं आई। परिवार की महिलाएं जब शौचालय के पास गईं तो अंदर शिवानी को खून से लथपथ पड़ा शव देखकर चीख पड़ी। उसका गला तेज धारदार हथियार से रेता गया था।

Mon, 24 Nov 2025 09:45 AMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में एक नवविवाहिता के उसी के मायके में मर्डर से हड़कंप मच गया है। नवविवाहिता का उसके घर के टॉयलेट में गला रेत दिया गया। छह महीने पहले ही उसकी शादी देवरिया में हुई थी। वह अपनी चचेरी बहन की शादी अटेंड करने मायके आई थी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि नवविवाहिता की हत्या किसने और क्यों की?

घटना, गोरखपुर के झगहां थाना क्षेत्र के जगलरसुलपुर नंबर दो के लक्ष्मीपुर गांव में हुई है। रविवार की देर रात किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। मारी गई महिला का नाम शिवानी और उम्र 20 साल थी। रविवार की रात में शिवानी किसी समय शौचालय गई थी। लेकिन काफी देर तक वह बाहर नहीं आई। परिवार की महिलाएं जब शौचालय के पास गईं तो अंदर शिवानी को खून से लथपथ पड़ा शव देखकर चीख पड़ी। उसका गला तेज धारदार हथियार से रेता गया था। परिवार के लोगों के शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। भोर में इसकी सूचना झंगहा पुलिस को दी गई।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत

घटना की सूचना मिलते ही झंगहा पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि शिवानी की शादी बीते 9 मई 2025 को हुई थी। वह अपने बड़े पिता की बेटी की शादी में मायके आई थी। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया है। मोबाइल कॉल डिटेल और पूछताछ के जरिए घटना की कड़ियां जोड़ने में पुलिस जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। वारदात को अंजाम देने वाले को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
