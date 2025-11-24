बहन की शादी में आई नवविवाहिता का टॉयलेट में गला रेता, मायके में मर्डर से हड़कंप

संक्षेप: मारी गई महिला का नाम शिवानी था। उसकी उम्र 20 साल थी। रविवार की रात में शिवानी किसी समय शौचालय गई थी। लेकिन काफी देर तक वह बाहर नहीं आई। परिवार की महिलाएं जब शौचालय के पास गईं तो अंदर शिवानी को खून से लथपथ पड़ा शव देखकर चीख पड़ी। उसका गला तेज धारदार हथियार से रेता गया था।

यूपी के गोरखपुर में एक नवविवाहिता के उसी के मायके में मर्डर से हड़कंप मच गया है। नवविवाहिता का उसके घर के टॉयलेट में गला रेत दिया गया। छह महीने पहले ही उसकी शादी देवरिया में हुई थी। वह अपनी चचेरी बहन की शादी अटेंड करने मायके आई थी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि नवविवाहिता की हत्या किसने और क्यों की?

घटना, गोरखपुर के झगहां थाना क्षेत्र के जगलरसुलपुर नंबर दो के लक्ष्मीपुर गांव में हुई है। रविवार की देर रात किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। मारी गई महिला का नाम शिवानी और उम्र 20 साल थी। रविवार की रात में शिवानी किसी समय शौचालय गई थी। लेकिन काफी देर तक वह बाहर नहीं आई। परिवार की महिलाएं जब शौचालय के पास गईं तो अंदर शिवानी को खून से लथपथ पड़ा शव देखकर चीख पड़ी। उसका गला तेज धारदार हथियार से रेता गया था। परिवार के लोगों के शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। भोर में इसकी सूचना झंगहा पुलिस को दी गई।