Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पकौड़ी खाने का मन है…कहकर पति को भेजा, इधर बस स्टैंड से फरार हो गई नई नवेली दुल्हन

Mar 13, 2026 11:44 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
share

मुरादाबाद में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक नवविवाहिता ने बहाना बनाकर अपने पति को पकौड़ी लाने भेज दिया और इसी दौरान अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पत्नी के अचानक गायब होने पर पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

पकौड़ी खाने का मन है…कहकर पति को भेजा, इधर बस स्टैंड से फरार हो गई नई नवेली दुल्हन

यूपी के मुरादाबाद जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक दुल्हन ने बस स्टैंड पर पकौड़ी लाने के लिए पति को भेज दिया। फिर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब पति पकौड़ी लेकर वापस लौटा तो उसे पत्नी नहीं मिली। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। उधर, पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं, तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

जानकारी के अनुसार अमरोहा जिले के रहने वाले प्रीतम सिंह की शादी करीब तीन महीने पहले रिमझिम नाम की युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। होली के बाद प्रीतम अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर घर ले जा रहा था। दोनों बस से सफर कर रहे थे और रास्ते में बस मुरादाबाद जिले के बिलारी रोडवेज बस स्टैंड पर रुकी। बताया जा रहा है कि बस रुकने के दौरान पत्नी ने पति से कहा कि उसे पकौड़ी खाने का मन है। पत्नी की बात मानकर प्रीतम बस से उतरकर पकौड़ी लेने चला गया। लेकिन जब वह कुछ देर बाद पकौड़ी लेकर वापस बस स्टैंड पहुंचा तो उसकी पत्नी गायब थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह आसपास ही होगी, लेकिन काफी देर तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। यहां तक कि उसका मोबाइल भी बंद बता रहा था।

ये भी पढ़ें:शादी में लहंगे ने खड़ा किया बखेड़ा, दुल्हन के दरवाजे से बारात लेकर लौटा दूल्हा

आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि महिला किसी से फोन पर बात करते हुए बस से उतर गई थी। इसके बाद पति को शक हुआ कि वह किसी के साथ चली गई है। बाद में प्रीतम ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का पहले से ही गांव सागरपुर निवासी इमरान नाम के युवक से प्रेम संबंध था और वही उसे अपने साथ भगा ले गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही महिला के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, ताकि उसके ठिकाने का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही महिला और उसके साथ जाने वाले युवक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:दुल्हन ने ऐसा क्या देख लिया कि शादी में हो गया बवाल, दोस्तों के साथ भागा दूल्हा
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Moradabad Moradabad News Moradabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |