75 के दूल्हे और 30 साल की दुल्हन की शादी में नया मोड़, घर लौटा युवती का पहला पति

75 साल के दूल्हे और 30 साल की दुल्हन की होने वाली शादी में नया मोड़ आ गया है। दुल्हन का पहला पति वापस लौट आया है। दुल्हन ने पति के लौटते ही नया वीडियो जारी कर कह दिया कि मेरा परिवार अब पूरा हो गया है।

यूपी के औरैया में 75 साल के रामसुगर और 30 साल की रानी की होने वाली शादी में नया मोड़ आ गया है। नवरात्र के ठीक पहले रामसुगर और रानी की धूमधाम से सगाई हुई थी। दोनों की हल्दी और मेहंदी की रस्में भी निभाई गई थीं। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब रानी का पहला पति लौट आया तो बुजुर्ग से होने वाली शादी को रानी ने कैंसिल कर दिया है। इसकी जानकारी मिलने पर बुजुर्ग की बेटी राधा ने कड़ी नाराजगी जताई है।

रानी ने शुक्रवार को नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसकी सगाई का वीडियो देखकर पति वापस लौट आए हैं। सगाई को लेकर मेरे घर में काफी लड़ाई चल रही है। पति का कहना है कि मुझसे तलाक लिए बिना दूसरी शादी कैसे हो सकती है। ऐसे में अब हमने भी तय किया है कि इनके ही साथ हमें रहना है। शादी भी अगर दोबारा करनी होगी तो इनसे ही करेंगे। बुजुर्ग के साथ जो सगाई भी हुई थी वह कैंसिल है।

रानी ने कहा कि राधा अपने पिता से शादी के लिए बोल रही हैं लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। वीडियो में मौजूद एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही मेरे पति हैं। कहा कि जिस समय हमें लग रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है तब मैंने राधा से बात की थी और बुजुर्ग से शादी करना चाह रही थी। अब मेरे पति वापस आ गए हैं, मेरा परिवार पूरा हो गया है। मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है।

नए वीडियो में रानी ने अपने ही पति को फूलों का हार पहनाया और उससे दोबारा शादी भी की। पति ने रानी को सिंदूर भी लगाया। इस वीडियो में दो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मेरी फैमिली पूरी हो गई है। आगे यह भी कहा कि अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। राधा से कह दिया है कि मेरे बारे में अब न ब्लॉग डाले ने कोई वीडियो बनाए। अब न हमारे फैमिली में घुसे। अब मुझे न राधा से मतलब है न उनकी दीदी न उनके पापा से मतलब है।