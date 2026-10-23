75 के दूल्हे और 30 साल की दुल्हन की शादी में नया मोड़, घर लौटा युवती का पहला पति
75 साल के दूल्हे और 30 साल की दुल्हन की होने वाली शादी में नया मोड़ आ गया है। दुल्हन का पहला पति वापस लौट आया है। दुल्हन ने पति के लौटते ही नया वीडियो जारी कर कह दिया कि मेरा परिवार अब पूरा हो गया है।
यूपी के औरैया में 75 साल के रामसुगर और 30 साल की रानी की होने वाली शादी में नया मोड़ आ गया है। नवरात्र के ठीक पहले रामसुगर और रानी की धूमधाम से सगाई हुई थी। दोनों की हल्दी और मेहंदी की रस्में भी निभाई गई थीं। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब रानी का पहला पति लौट आया तो बुजुर्ग से होने वाली शादी को रानी ने कैंसिल कर दिया है। इसकी जानकारी मिलने पर बुजुर्ग की बेटी राधा ने कड़ी नाराजगी जताई है।
रानी ने शुक्रवार को नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसकी सगाई का वीडियो देखकर पति वापस लौट आए हैं। सगाई को लेकर मेरे घर में काफी लड़ाई चल रही है। पति का कहना है कि मुझसे तलाक लिए बिना दूसरी शादी कैसे हो सकती है। ऐसे में अब हमने भी तय किया है कि इनके ही साथ हमें रहना है। शादी भी अगर दोबारा करनी होगी तो इनसे ही करेंगे। बुजुर्ग के साथ जो सगाई भी हुई थी वह कैंसिल है।
रानी ने कहा कि राधा अपने पिता से शादी के लिए बोल रही हैं लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। वीडियो में मौजूद एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही मेरे पति हैं। कहा कि जिस समय हमें लग रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है तब मैंने राधा से बात की थी और बुजुर्ग से शादी करना चाह रही थी। अब मेरे पति वापस आ गए हैं, मेरा परिवार पूरा हो गया है। मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है।
नए वीडियो में रानी ने अपने ही पति को फूलों का हार पहनाया और उससे दोबारा शादी भी की। पति ने रानी को सिंदूर भी लगाया। इस वीडियो में दो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मेरी फैमिली पूरी हो गई है। आगे यह भी कहा कि अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। राधा से कह दिया है कि मेरे बारे में अब न ब्लॉग डाले ने कोई वीडियो बनाए। अब न हमारे फैमिली में घुसे। अब मुझे न राधा से मतलब है न उनकी दीदी न उनके पापा से मतलब है।
सगाई और हल्दी-मेहंदी का वीडियो हुआ था वायरल
बुजुर्ग रामसुगर और रानी की सगाई और हल्दी मेहंदी का वीडियो खूब वायरल हुआ था। यह भी ऐलान किया गया था कि नवरात्र के बाद दोनों शादी करेंगे। वीडियो में पूरा परिवार शामिल था। हालांकि उस समय भी कई लोगों का मानना था कि ब्लॉग बनाने और लाइक व्यू के कारण यह सब हो रहा है। इसका खंडन भी बुजुर्ग ने किया। कहा कि ऐसा नहीं है। हम जल्द ही शादी करेंगे। उनकी सगाई को सोशल मीडिया पर लाइक व्यू बताने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।