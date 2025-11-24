Hindustan Hindi News
राजा भैया के अस्तबल में पहुंचा नया ट्रोजन घोड़ा, उतारी आरती; कुछ यूं किया स्वागत

राजा भैया को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक रहा है। यह उनकी विरासत की एक कड़ी भी है। वायरल हो रहे वीडियो में राजा भैया घोड़े का स्वागत तिलक लगाकर करते दिख रहे हैं। उन्होंने घोड़े की आरती उतारकर उसे अस्तबल में प्रवेश कराया। राजा भैया के अस्तबल में कई शानदार घोड़े हैं। अब ट्रोजन भी उनमें शामिल है। 

Mon, 24 Nov 2025 12:49 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की सियासत की अहम शख्सियत, जनसत्ता दल के प्रमुख और कुंडा सीट से विधायक राजा भैया के अस्तबल में नया ट्रोजन घोड़ा पहुंचा है। राजा भैया के घर पहुंचने पर इस घोड़े का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। खुद राजा भैया ने घोड़े का स्वागत किया। तिलक, आरती और नारियल फोड़कर ट्रोजन को अस्तबल में प्रवेश दिलाया गया। घोड़े के राजा भैया के घर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

राजा भैया का ट्रोजन घोड़ा देखने में बेहद आकर्षक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। राजा भैया को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक रहा है। यह उनकी विरासत की एक कड़ी भी है। वायरल हो रहे वीडियो में राजा भैया घोड़े का स्वागत तिलक लगाकर करते दिख रहे हैं। घोड़े की आरती उतारकर और नारियल फोड़कर अस्तबल में प्रवेश कराया गया। बताया जा रहा है कि भारतीय राज परिवारों में घोड़े को ऐसे ही राजसी सेना का हिस्सा बनाया जाता था।

राजा भैया के अस्तबल में हैं कई शानदार घोड़े

राजा भैया के अस्तबल में कई शानदार घोड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अस्तबल में वर्तमान में कुल 11 घोड़े हैं। इन घोड़ों की कीमत 20 से 30 लाख रुपए बताई जाती है। इनमें अब ट्रोजन घोड़ा भी शामिल हो गया है। वह राजा भैया के अस्तबल का नया सदस्य बन गया है।

छह साल की उम्र में सीखी थी घुड़सवारी

राजा भैया के लिए घुड़सवारी शौक के साथ-साथ विरासत भी है। बताया जाता है कि छह साल की उम्र ही उन्होंने पहली बार घुड़सवारी सीखी थी। कुंडा के महल में वह बचपन में भी कई बार अस्तबल में चले जाते थे और अपने पसंदीदा घोड़े की पीठ पर बैठने की जिद करते थे। राजा भैया अब भी अच्छी घुड़सवारी करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर उनकी प्रोफाइल फोटो भी इसकी गवाही दे रही है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
