राजा भैया के अस्तबल में पहुंचा नया ट्रोजन घोड़ा, उतारी आरती; कुछ यूं किया स्वागत

उत्तर प्रदेश की सियासत की अहम शख्सियत, जनसत्ता दल के प्रमुख और कुंडा सीट से विधायक राजा भैया के अस्तबल में नया ट्रोजन घोड़ा पहुंचा है। राजा भैया के घर पहुंचने पर इस घोड़े का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। खुद राजा भैया ने घोड़े का स्वागत किया। तिलक, आरती और नारियल फोड़कर ट्रोजन को अस्तबल में प्रवेश दिलाया गया। घोड़े के राजा भैया के घर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

राजा भैया का ट्रोजन घोड़ा देखने में बेहद आकर्षक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। राजा भैया को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक रहा है। यह उनकी विरासत की एक कड़ी भी है। वायरल हो रहे वीडियो में राजा भैया घोड़े का स्वागत तिलक लगाकर करते दिख रहे हैं। घोड़े की आरती उतारकर और नारियल फोड़कर अस्तबल में प्रवेश कराया गया। बताया जा रहा है कि भारतीय राज परिवारों में घोड़े को ऐसे ही राजसी सेना का हिस्सा बनाया जाता था।

राजा भैया के अस्तबल में हैं कई शानदार घोड़े राजा भैया के अस्तबल में कई शानदार घोड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अस्तबल में वर्तमान में कुल 11 घोड़े हैं। इन घोड़ों की कीमत 20 से 30 लाख रुपए बताई जाती है। इनमें अब ट्रोजन घोड़ा भी शामिल हो गया है। वह राजा भैया के अस्तबल का नया सदस्य बन गया है।