Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के इस जिले में होली पर लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान, बाजारों में जाम से राहत देने की तैयारी

Feb 26, 2026 05:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में होली पर नया ट्रैफिक प्लान लागू होगा। यह प्लान बाजारों में खरीदारों की राह को जहां आसान करेगी, वहीं बाजारों में ट्रैफिक जाम से आम से लेकर खास को राहत देने की तैयारी है।

यूपी के इस जिले में होली पर लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान, बाजारों में जाम से राहत देने की तैयारी

इस बार होली पर लखनऊ के बजारों में ग्राहकों की सुविधा के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। यह प्लान बाजारों में खरीदारों की राह को जहां आसान करेगी, वहीं बाजारों में ट्रैफिक जाम से आम से लेकर खास को राहत देने की तैयारी है। क्योंकि चंद्ररनगर, अमीनाबाद, चौक, भूतनाथ, विकासनगर, डंडईयां महानगर, नक्खास आदि बाजारों के व्यापारियों ने बाजारों में ट्रैफिक जाम कम करने और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए पार्किंग समेत कई बिंदुओं पर ब्लूप्रिंट यातायात विभाग को सौंपा है। इस प्लान को 27 फरवरी से लागू किया जाएगा, ताकि बाजारों में खरीदारों की राह आसान हो सके।

बाजारों में जाम की समस्या खत्म करने के लिए प्रशासन, व्यापारी संघ और ट्रैफिक महकमा मिलकर नई पार्किंग व ट्रैफिक जाम से निपटने की रणनीति बना रहे हैं। इसके तहत दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटेगा, पार्किंग के लिए अस्थाई स्थान तय होंगे और बाजारों के भीतर अवैध कब्जों को हटाकर ग्राहकों के लिए सड़क चौड़ीकरण करके रास्ता सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्लान को लागू करने का उद्देश्य दुकानदारों की दुकान सीमा से बाहर सामान रखने की प्रतिस्पर्धा को खत्म करना और बाजार को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

पांच ट्रैफिक प्लान से बाजारों में नहीं लगेगा जाम

-दुकानदार अपनी दुकान की सीमा में ही सामान रखेंगे, जिससे सड़क चौड़ा होने पर ग्राहकों को रास्ता मिलेगा।

-ग्राहक और दुकानदार अपने दो और चार पहिया वाहन को सड़क किनारे खड़ा करने के बजाए पार्किंग में जाएं।

-ई-रिक्शा-ई ऑटो को मुख्य बाजारों में जैसे अमीनाबाद, चौक, नक्खास, यहियागंज में आवागमान पर रोक रहेगी।

-भीड़भाड़ वाले बाजारों में वाहनों के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक को एक तरफा वन वे किया जाएगा।

-गालियों से बाजार पहुंचने वाले वाहनों को दोपहर 12 से 3 और शाम से रात तक बैरीकेडिंग लगाकर रोका जाएगा।

पार्किंग में खड़ी करें गाड़ी, पैदल करें खरीददारी

व्यापारी, प्रशासन और यातायात विभाग मिलकर होली त्यौहार पर बाजारों में आने वाले ग्राहकों से अपील की है कि वह बाजार आए तो वाहन पार्किंग में खड़ा करके आएं या बाजार के आसपास खाली मैदान में अस्थाई पार्किंग बनाई जा रही है, वहां पर अपने वाहन को खड़ा करें। इससे व्यवस्थित ट्रैफिक सुधरेगा और खरीदारी आसान होगी। ऐसी स्थिति में खरीददारी के लिए लोग बाजार में पैदल ही आएं। ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति से बच सकें।

ये भी पढ़ें:होली पर यूपी के इन 47 हजार कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी, मुख्य सचिव का यह आदेश
ये भी पढ़ें:UP के हर तहसील-ब्लॉकों में कड़ाई से लागू हो यह व्यवस्था, मुख्य सचिव के निर्देश

प्रमुख बाजारों के व्यापारियों के साथ बैठक

डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि लखनऊ के प्रमुख बाजारों के व्यापारियों के साथ बैठक की गई है। ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। सभी प्वाइंट पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। बाजारों में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कुछ बिंदु तैयार किए गए है। उन्हीं बिंदुओं को लागू करके बाजारों में ट्रैफिक जाम से ग्राहकों को राहत दिलाने की तैयारी है।

ये भी पढ़ें:UP में छूटे छात्रों को इस डेट तक मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार ने जारी किया शेड्यूल
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |