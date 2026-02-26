यूपी के इस जिले में होली पर लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान, बाजारों में जाम से राहत देने की तैयारी

यूपी की राजधानी लखनऊ में होली पर नया ट्रैफिक प्लान लागू होगा। यह प्लान बाजारों में खरीदारों की राह को जहां आसान करेगी, वहीं बाजारों में ट्रैफिक जाम से आम से लेकर खास को राहत देने की तैयारी है।

इस बार होली पर लखनऊ के बजारों में ग्राहकों की सुविधा के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। यह प्लान बाजारों में खरीदारों की राह को जहां आसान करेगी, वहीं बाजारों में ट्रैफिक जाम से आम से लेकर खास को राहत देने की तैयारी है। क्योंकि चंद्ररनगर, अमीनाबाद, चौक, भूतनाथ, विकासनगर, डंडईयां महानगर, नक्खास आदि बाजारों के व्यापारियों ने बाजारों में ट्रैफिक जाम कम करने और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए पार्किंग समेत कई बिंदुओं पर ब्लूप्रिंट यातायात विभाग को सौंपा है। इस प्लान को 27 फरवरी से लागू किया जाएगा, ताकि बाजारों में खरीदारों की राह आसान हो सके।

बाजारों में जाम की समस्या खत्म करने के लिए प्रशासन, व्यापारी संघ और ट्रैफिक महकमा मिलकर नई पार्किंग व ट्रैफिक जाम से निपटने की रणनीति बना रहे हैं। इसके तहत दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटेगा, पार्किंग के लिए अस्थाई स्थान तय होंगे और बाजारों के भीतर अवैध कब्जों को हटाकर ग्राहकों के लिए सड़क चौड़ीकरण करके रास्ता सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्लान को लागू करने का उद्देश्य दुकानदारों की दुकान सीमा से बाहर सामान रखने की प्रतिस्पर्धा को खत्म करना और बाजार को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

पांच ट्रैफिक प्लान से बाजारों में नहीं लगेगा जाम -दुकानदार अपनी दुकान की सीमा में ही सामान रखेंगे, जिससे सड़क चौड़ा होने पर ग्राहकों को रास्ता मिलेगा।

-ग्राहक और दुकानदार अपने दो और चार पहिया वाहन को सड़क किनारे खड़ा करने के बजाए पार्किंग में जाएं।

-ई-रिक्शा-ई ऑटो को मुख्य बाजारों में जैसे अमीनाबाद, चौक, नक्खास, यहियागंज में आवागमान पर रोक रहेगी।

-भीड़भाड़ वाले बाजारों में वाहनों के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक को एक तरफा वन वे किया जाएगा।

-गालियों से बाजार पहुंचने वाले वाहनों को दोपहर 12 से 3 और शाम से रात तक बैरीकेडिंग लगाकर रोका जाएगा।

पार्किंग में खड़ी करें गाड़ी, पैदल करें खरीददारी व्यापारी, प्रशासन और यातायात विभाग मिलकर होली त्यौहार पर बाजारों में आने वाले ग्राहकों से अपील की है कि वह बाजार आए तो वाहन पार्किंग में खड़ा करके आएं या बाजार के आसपास खाली मैदान में अस्थाई पार्किंग बनाई जा रही है, वहां पर अपने वाहन को खड़ा करें। इससे व्यवस्थित ट्रैफिक सुधरेगा और खरीदारी आसान होगी। ऐसी स्थिति में खरीददारी के लिए लोग बाजार में पैदल ही आएं। ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति से बच सकें।