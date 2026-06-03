फ्री में वेब सीरीज डाउनलोड कराने के नाम पर सवा 6 लाख का चूना, साइबर जालसाजी का नया तरीका

चंदन यादव ने पुलिस को बताया कि वह अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख रहे थे। इस दौरान इंस्टाग्राम पर एक वेब सीरीज देखने का एड आया। उन्हें वेब सीरीज देखनी थी, लिहाजा उन्होंने इसे डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। वेब सीरीज को डाउनलोड करते ही उनका बैंक खाता जालसाजों ने हैक कर लिया।

Cyber Crime News : साइबर जालसाजी के गिरोह लोगों को ठगने के नए-नए तरीके ढूंढते रहते है। उनका मकसद किसी भी तरह लोगों की जमा पूंजी पर डाला डालना और इसीलिए जैसे-जैसे लोग साइबर ठगी के तौर-तरीकों से सतर्क हो रहे है वैसे-वैसे ठग अपने तरीकों में बदलाव ला रहे हैं। साइबर फ्रॉड का एक नया मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती में सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने वेब सीरीज को फ्री में डाउनलोड कर देखने के नाम पर करीब सवा छह लाख रुपया का फ्रॉड कर लिया। खाते से एक साथ इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर होने की जानकारी मिलते ही पीड़ित व्यक्ति के होश उड़ गए। आनन-फानन में इसकी सूचना साइबर सेल के साथ पुलिस को दी। उच्चाधिकारियों के आदेश पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।

साइबर क्राइम थाना में गाजीपुर जनपद के करीमुद्दीनपुर थानांतर्गत गोविन्दपुर निवासी चंदन यादव ने तहरीर दी है, जो वर्तमान में बस्ती जिले में रह रहे हैं। उन्होंने शिकायती-पत्र में बताया है कि वे अपनी मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख रहे थे। इस दौरान इंस्टाग्राम पर एक वेब सीरीज देखने का एड आया। उन्हें वेब सीरीज देखनी थी, लिहाजा उन्होंने इसे डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ कि यह विज्ञापन फॉड हो सकता है और साइबर जालसाजी के शिकार बन सकते हैं।