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फ्री में वेब सीरीज डाउनलोड कराने के नाम पर सवा 6 लाख का चूना, साइबर जालसाजी का नया तरीका

Ajay Singh संवाददाता, बस्ती
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चंदन यादव ने पुलिस को बताया कि वह अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख रहे थे। इस दौरान इंस्टाग्राम पर एक वेब सीरीज देखने का एड आया। उन्हें वेब सीरीज देखनी थी, लिहाजा उन्होंने इसे डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। वेब सीरीज को डाउनलोड करते ही उनका बैंक खाता जालसाजों ने हैक कर लिया।

फ्री में वेब सीरीज डाउनलोड कराने के नाम पर सवा 6 लाख का चूना, साइबर जालसाजी का नया तरीका

Cyber Crime News : साइबर जालसाजी के गिरोह लोगों को ठगने के नए-नए तरीके ढूंढते रहते है। उनका मकसद किसी भी तरह लोगों की जमा पूंजी पर डाला डालना और इसीलिए जैसे-जैसे लोग साइबर ठगी के तौर-तरीकों से सतर्क हो रहे है वैसे-वैसे ठग अपने तरीकों में बदलाव ला रहे हैं। साइबर फ्रॉड का एक नया मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती में सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने वेब सीरीज को फ्री में डाउनलोड कर देखने के नाम पर करीब सवा छह लाख रुपया का फ्रॉड कर लिया। खाते से एक साथ इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर होने की जानकारी मिलते ही पीड़ित व्यक्ति के होश उड़ गए। आनन-फानन में इसकी सूचना साइबर सेल के साथ पुलिस को दी। उच्चाधिकारियों के आदेश पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।

साइबर क्राइम थाना में गाजीपुर जनपद के करीमुद्दीनपुर थानांतर्गत गोविन्दपुर निवासी चंदन यादव ने तहरीर दी है, जो वर्तमान में बस्ती जिले में रह रहे हैं। उन्होंने शिकायती-पत्र में बताया है कि वे अपनी मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख रहे थे। इस दौरान इंस्टाग्राम पर एक वेब सीरीज देखने का एड आया। उन्हें वेब सीरीज देखनी थी, लिहाजा उन्होंने इसे डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ कि यह विज्ञापन फॉड हो सकता है और साइबर जालसाजी के शिकार बन सकते हैं।

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वेब सीरीज को डाउनलोड करते ही उनका बैंक खाता जालसाजों ने हैक कर लिया और उनके एकाउंट से थोड़ी ही देर में छह लाख 24 हजार रुपया ट्रांसफर कर लिया। खाते से पैसा कटने का मैसेज आते ही उन्हें इस बात का अहसास हो गया कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस व साइबर सेल को दी। साइबर क्राइम थाने में चंदन यादव की तहरीर पर धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की जांच थाने के निरीक्षक भगवान सिंह को सौंपी गई है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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