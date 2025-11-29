Hindustan Hindi News
UP News: a new industrial township is being established in gorakhpur up city where employment is about to flourish
यूपी के इस शहर में बस रही नई उद्योग नगरी, लहलहाने वाली है रोजगार की फसल

यूपी के इस शहर में बस रही नई उद्योग नगरी, लहलहाने वाली है रोजगार की फसल

संक्षेप:

यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप 6876 एकड़ में विकसित हो रहा है। गीडा की CEO अनुज मलिक ने बताया कि इस टाउनशिप में दो बड़े निवेशकों को जमीन आवंटित कर दी गई है। एक अन्य बड़े निवेशक ने भी जमीन पसंद कर ली है। भविष्य में इसकी ख्याति नए औद्योगिक क्षेत्र के गेटवे के रूप में होगी।

Sat, 29 Nov 2025 10:09 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
New Industrial Township in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित कर औ‌द्योगिकीकरण के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसी के तहत दशकों तक पिछड़ेपन का दंश झेलने वाले गोरखपुर के दक्षिणांचल में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां रोजगार की फसल लहलहाने वाली है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की शानदार रोड कनेक्टिविटी से यहां औद्योगिक प्रगति की नई इबारत लिखी जाने वाली है। इसकी शुरुआत अदाणी ग्रुप और केयान ग्रुप जैसे बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन और एक बड़े निवेशक द्वारा पसंद की गई भूमि के साथ हो भी गई है।

धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप 6876 एकड़ में विकसित हो रहा है। गीडा की सीईओ अनुज मलिक ने कहा, इस टाउनशिप में दो बड़े निवेशकों को जमीन आवंटित कर दी गई है। एक अन्य बड़े निवेशक ने भी जमीन पसंद कर ली है। भविष्य में इसकी ख्याति नए औद्योगिक क्षेत्र के गेटवे के रूप में होगी।

अंबुजा सीमेंट और श्रेयश को आवंटित हुई जमीन

अदाणी समूह ने अंबुजा सीमेंट की यूनिट के लिए 46.63 एकड़ जबकि श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी लिमिटेड ने 60.48 एकड़ भूमि आवंटित कराई है। इनके द्वारा 4200 करोड़ का निवेश आना और 6500 रोजगार सृजन को प्रस्तावित है। वहीं रिलायंस ने 300 करोड़ से कैम्पा कोला कोल्ड ड्रिंक की यूनिट लगाने को करीब 50 एकड़ जमीन पसंद की है।

बेहतर पैकेजिंग में विदेशों तक पहुंचेंगे ओडीओपी उत्पाद

‘एक जिला एक उत्पाद’ में चयनित उत्पादों को पैकेजिंग के माध्यम से वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए गोरखपुर के जैनपुर में 3.91 करोड़ रुपये से प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनेगा। 29 नवम्बर को गीडा दिवस के शुभारंभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों सेंटर का शिलान्यास होगा। उम्मीद है कि मार्च तक यह सेंटर शुरू हो जाएगा।

ओडीओपी के तहत टेराकोटा से लेकर काला नमक को वैश्विक पहचान मिली है। इसी तरह कुशीनगर में केले के रेशे से तैयार होने वाले उत्पाद की भी अच्छी मांग है। इन उत्पादों को बेहतर पैकिंग में बिक्री को लेकर शासन ने महराजगंज रोड पर खुटहन के पास जैनपुर गांव में सीएफसी सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। सेंटर में गुणवत्ता जांच, ट्रेनिंग संग कई सुविधाएं मिलेंगी।

सेंटर से जुड़ी संगीता पांडेय का कहना है कि शुरुआत में टेराकोटा उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग में बिक्री के लिए मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद प्रदेश भर में ओडीओपी उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर तकनीकी टीम काम करेगी। प्रयास होगा कि ओडीओपी में चयनित उत्पाद बेहतर पैकिंग में विदेशों तक पहुंचे। इसकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर भी हो सके।

क्या बोले अधिकारी

सहायक आयुक्त उद्योग रोशन अंबेडकर ने बताया कि टेराकोटा समेत ओडीओपी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए सीएफसी सेंटर खुटहन में प्रस्तावित है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 29 नवम्बर को करेंगे। इससे उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग होगी।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
