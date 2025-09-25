यूपी में कुत्तों को लेकर अब नया अभियान, आवारा के साथ पालतू डॉगी भी निशाने पर आए

उत्तर प्रदेश में कुत्तों को लेकर नया अभियान चलने जा रहा है। इस अभियान में आवारा के साथ ही पालतू डॉगी भी निशाने पर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रैबीज दिवस पर 28 से कुत्तों के टीकाकरण व बंध्याकरण का अभियान चलाया जाएगा। सरकारी व निजी अस्पतालों में विशेष डेस्क बनाकर टीकाकरण की जानकारी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में आवारा के साथ ही पालतू कुत्तों के लिए एक बड़ा अभियान चलने जा रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ पशुपालन, पंचायतीराज और नगर विकास विभाग भी शामिल किए गए हैं। रैबीज की रोकथाम के लिए खास मुहिम चलेगी। इसके लिए अभियान चलाकर पालतू व आवारा कुत्तों का टीकाकरण कराया जाएगा। यह मुहिम अंतर्राष्ट्रीय रैबीज दिवस के अवसर पर 28 सितंबर से चलेगी। सप्ताहभर तक कुत्तों के टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय रैबीज दिवस की थीम इस बार नाउ: यू, मी, कम्यूनिटी रखी गई है। रैबीज दिवस के साथ इस बार रैबीज सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने रैबीज जैसी घातक बीमारी से लोगों के बचाव के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डा. रतन पाल सिंह सुमन ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि 28 सितंबर से एक सप्ताह तक विश्व रैबीज दिवस के अवसर पर जागरूकता और रोकथाम से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएं। अभियान की थीम के अनुरूप पशुपालन, पंचायतीराज, नगर विकास और पशुचिकित्सा विभागों के साथ समन्वय कर सामूहिक प्रयास करने को कहा गया है।

सरकारी व निजी अस्पतालों में बनेगी विशेष डेस्क अभियान के तहत निराश्रित और पालतू कुत्तों का सामूहिक टीकाकरण कराया जाएगा। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में विशेष डेस्क बनाकर घाव धोने और समय पर टीका लगवाने की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गोष्ठियां, होर्डिंग और प्रचार सामग्री के जरिये जनता को जागरूक किया जाएगा। विद्यालयों में वाद-विवाद प्रतियोगिताएं होंगी।