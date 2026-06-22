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पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक कनेक्टिविटी की नई कहानी: सड़कें कैसे ग्रोथ की रफ्तार बढ़ा रही हैं

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में सड़कें अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि विकास की बुनियाद बन गई हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर व्यापार, पर्यटन, और कृषि को गति दी है। जानिए कैसे विकास की नई दृष्टि बन रहे हैं ये रास्ते।

पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक कनेक्टिविटी की नई कहानी: सड़कें कैसे ग्रोथ की रफ्तार बढ़ा रही हैं

यूपी की ग्रोथ कहानी में सड़कें अब सिर्फ सफर का रास्ता नहीं रहीं। ये गांव, शहर, कॉलेज, फैक्ट्री और मार्केट को जोड़ने वाली मजबूत लिंक बन रही हैं। जब सड़क अच्छी होती है, तो समय बचता है। माल जल्दी पहुंचता है। किसान को मंडी से कनेक्टिविटी मिलती है। बिजनेस को नया मार्केट मिलता है। युवा को जॉब्स के नए मौके दिखते हैं।

पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक यही बदलाव दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी को राजधानी और आगे बड़े नेटवर्क से जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जैसे जिलों को तेज रोड कनेक्टिविटी देता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के अंदर कनेक्टिविटी को और मजबूत करता है।

सड़क से सफर, सफर से बाजार, कनेक्टिविटी से खुला ग्रोथ का द्वार।

पूर्वांचल की बड़ी कनेक्टिविटी, ग्रोथ पर इफेक्ट

पूर्वांचल लंबे समय तक दूरी और धीमी कनेक्टिविटी की चुनौती महसूस करता रहा। कई जिलों से राजधानी तक पहुंचने में समय लगता था। माल भेजना भी आसान नहीं था। ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इस पूरे रीजन को नई रोड स्पीड दी।

यूपीडा के अनुसार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है। इसकी लंबाई 340.824 किलोमीटर है। यह लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे जिलों को कनेक्ट करता है।

इससे पूर्वी यूपी की राजधानी से दूरी कम महसूस होती है। बिजनेस मीटिंग, माल की मूवमेंट, मेडिकल ट्रेवल, एजुकेशन और टूरिज्म जैसे काम आसान होते हैं। जब रीजन तेज रास्ते से जुड़ता है, तो वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।

बुंदेलखंड को रास्ता, ग्रोथ को वास्ता

बुंदेलखंड की पहचान मेहनती लोगों, खेती, पत्थर, कला, टूरिज्म और मजबूत लोकल संस्कृति से जुड़ी है। लेकिन लंबे समय तक इस रीजन को बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस होती रही। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसी जरूरत का बड़ा जवाब है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप क्षेत्र से शुरू होकर इटावा के कुडरैल के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इसकी लंबाई 296.070 किलोमीटर है। यह चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जैसे जिलों को कनेक्ट करता है।

इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड को दिल्ली और बड़े मार्केट नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह सिर्फ सड़क नहीं है। यह रीजन को नए बिजनेस, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, वेयरहाउसिंग और लोकल जॉब्स की दिशा देता है।

लिंक एक्सप्रेसवे से नेटवर्क, सफर हुआ स्मूद

कनेक्टिविटी की असली ताकत तब दिखती है, जब सड़कें एक-दूसरे से जुड़ती हैं। एक अकेला एक्सप्रेसवे सफर आसान बनाता है। लेकिन कई एक्सप्रेसवे मिलकर पूरा नेटवर्क बनाते हैं।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसी नेटवर्क का अहम हिस्सा है। यूपीडा के अनुसार, यह 91.352 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। यह गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इससे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जैसे जिलों को बेहतर कनेक्ट मिलता है।

ऐसे लिंक एक्सप्रेसवे लोगों को बड़े रोड नेटवर्क से जोड़ते हैं। इससे छोटे शहर भी तेज कॉरिडोर का हिस्सा बनते हैं। सफर में समय बचता है और जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होती है।

लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से स्पीड, सफर को मिली नई लीड।

किसान को मार्केट, प्रोडक्ट को स्पीड

यूपी की बड़ी ताकत खेती है। किसान की कमाई में सड़क का बड़ा रोल होता है। फसल अगर समय पर मंडी पहुंचे, दूध और सब्जी जल्दी बाजार तक पहुंचे और लोकल प्रोडक्ट बड़े शहरों तक जाएं, तो किसान और छोटे कारोबारी दोनों को फायदा मिलता है।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिले खेती, डेयरी, हैंडलूम, ओडीओपी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं। अच्छी कनेक्टिविटी से इन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलती है। ट्रांसपोर्ट टाइम कम होता है। सप्लाई चेन ज्यादा स्मूद बनती है।

यूपीडा ने अपने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के फायदे में कृषि, बिजनेस, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी शामिल किया है। इसका मतलब साफ है। सड़क केवल सफर नहीं बदलती। यह लोकल इकॉनमी की स्पीड भी बदलती है।

फसल को रफ्तार, मंडी से कनेक्ट, किसान की कमाई पर दिखा इफेक्ट।

इंडस्ट्री को रूट, जॉब्स को बूस्ट

इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। फैक्ट्री को कच्चा माल चाहिए। तैयार प्रोडक्ट मार्केट तक भेजना होता है। वर्कर्स को आना-जाना होता है। मशीन, पैकेजिंग, वेयरहाउस और ट्रांसपोर्ट की पूरी चेन चलती है। अगर सड़क अच्छी हो, तो यह सब तेज और आसान होता है।

यूपीडा के प्लॉट अलॉटमेंट पेज पर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की जानकारी दी गई है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर और अमेठी जैसे लोकेशन दिखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ बांदा, औरैया, महोबा और हमीरपुर जैसे लोकेशन शामिल हैं।

ऐसे क्लस्टर से वेयरहाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग, मशीन रिपेयर, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसे काम बढ़ सकते हैं। यही काम लोकल युवाओं के लिए जॉब्स और स्किल बेस्ड मौके बनाते हैं।

टूरिज्म को राह, शहरों को नई चाह

पूर्वांचल और बुंदेलखंड दोनों टूरिज्म के लिहाज से खास हैं। पूर्वांचल में अयोध्या, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और आसपास के धार्मिक व सांस्कृतिक शहर हैं। बुंदेलखंड में चित्रकूट, महोबा, बांदा और झांसी के आसपास ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान है।

जब रास्ते अच्छे होते हैं, तो लोग छोटे ट्रिप भी प्लान करते हैं। धार्मिक यात्रा आसान होती है। होटल, ढाबे, लोकल मार्केट, गाइड सर्विस और ट्रांसपोर्ट सर्विस को काम मिलता है। टूरिज्म का फायदा केवल बड़े शहरों को नहीं मिलता। रास्ते में आने वाले छोटे कस्बों को भी ग्राहक मिलते हैं।

आम लोगों का सफर, ज्यादा सेफ ज्यादा स्मूद

एक्सप्रेसवे आम लोगों के सफर को भी बदलते हैं। परिवार को लंबी दूरी तय करनी हो, स्टूडेंट को कॉलेज जाना हो, मरीज को बड़े अस्पताल तक पहुंचना हो या व्यापारी को दूसरे शहर जाना हो, बेहतर सड़क राहत देती है।

यूपीडा के अनुसार, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में इंटरचेंज, अंडरपास, सर्विस रोड, रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट जैसी फैसिलिटी का प्रावधान है। इससे ट्रेवल ज्यादा ऑर्गनाइज्ड बनता है। गांवों के आसपास अंडरपास और सर्विस रोड जैसी फैसिलिटी लोकल मूवमेंट को भी आसान बनाती हैं।

सफर हुआ स्मूद, रास्ता हुआ सेफ, आम लोगों को मिला बेहतर ट्रेवल बेस।

सड़क से ग्रोथ, यूपी का नया रोडमैप

पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक सड़कें यूपी की ग्रोथ कहानी को नई दिशा दे रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी को तेज कनेक्ट देता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कम विकसित माने गए इलाकों को बड़े नेटवर्क से जोड़ता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के अंदर कनेक्टिविटी को और मजबूत करता है।

इन सड़कों से किसान को मार्केट मिलता है। बिजनेस को रूट मिलता है। इंडस्ट्री को सप्लाई चेन मिलती है। युवाओं को जॉब्स का स्कोप मिलता है। परिवारों को आसान सफर मिलता है। और शहरों को नई ग्रोथ मिलती है।

यही कनेक्टिविटी की असली ताकत है। सड़क बनती है, तो केवल गाड़ियां नहीं चलतीं। साथ में उम्मीद चलती है। बाजार चलता है। काम चलता है। और प्रदेश की इकॉनमी नई स्पीड पकड़ती है।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

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