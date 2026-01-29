मामी पर फिदा हुआ भांजा, मोहब्बत में रोड़ा बन गया मामा तो रेत दिया गला, मर्डर से सनसनी

संक्षेप: यूपी के शाहजहांपुर में मामी पर फिदा भांजे ने मोहब्बत में रोड़ा बने मामा की गला रेत कर हत्या कर दी है। आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक भांजे का अपने ही मामी से प्रेम संबंध था। भांजा अपनी मामी पर फिदा था। भांजे ने प्रेम संबंध में रोड़ा बने मामा की गला रेतकर हत्या कर दी। यह वारदात बुधवार रात की बताई जा रही है। पुलिस ने गुरुवार को मामले की जानकारी दी।

भाषा को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि सीतापुर जिले का रहने वाला 22 वर्षीय युवक आदेश अपने दो अन्य साथियों के साथ भाटिपुरा चंदू गांव पहुंचा था। वहां उसने अपने मामा बलराम (30) पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गले पर किए गए घातक वार के कारण बलराम की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी के अनुसार, घटना के समय बलराम की पत्नी और उनका पांच साल का बेटा उसी कमरे में सो रहे थे। इसके बावजूद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। गुरुवार सुबह बलराम के भाई ने चारपाई पर शव पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी आदेश का बलराम की पत्नी के साथ कथित रूप से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बना हुआ था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या हत्या की साजिश में बलराम की पत्नी की कोई भूमिका रही है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बलराम की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं, मुख्य आरोपी आदेश और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।