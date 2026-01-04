पड़ोसन ने नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया पोस्ट, पिता-पुत्री पर केस

संक्षेप: किशोरी और उसके पिता ने पड़ोस मे रहने वाली युवती और उसके पिता पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर बदनाम करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी युवती का उसके घर आना-जाना था। इसी दौरान उसने किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। यह वीडियो उसने अपने पिता के मोबाइल पर पोस्ट कर दिया।

उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह वीडियो वायरल होने लगा तो इसकी जानकारी किशोरी और उसके पिता को भी मिली। पड़ोसन की इस करतूत से दोनों हैरान रह गए। जिस सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो वायरल किया गया है आरोप है कि उसे आरोपी युवती के पिता ने फर्जी नाम से बनाया है। किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर पिता-पुत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

घटना, बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किशोरी और उसके पिता ने पड़ोस मे रहने वाली युवती और उसके पिता पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर बदनाम करने का आरोप लगाया है। किशोरी के पिता का कहना है कि आरोपी युवती का उसके घर आना-जाना था।

इसी दौरान युवती ने उसकी पुत्री का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। यह वीडियो उसने अपने पिता के मोबाइल पर पोस्ट कर दिया। युवती के पिता ने सादिक के नाम से फर्जी आईडी बना रखा है। इसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किशोरी को बदनाम करने की नीयत से वीडियो को अपलोड कर दिया गया।