दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन, लखनऊ पेशाब कांड पर चंद्रशेखर ने की कड़ी कार्रवाई मांग

Thu, 23 Oct 2025 09:47 AM
यूपी की राजधानी लखनऊ में काकोरी के पेशाब कांड को लेकर सियासी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। नगीना सांसद व भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर में दलित बुजुर्ग रामपाल पासी के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर प्रदेश सरकार से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखते हुए कहा है कि दलित बुजुर्ग रामपाल पासी को पेशाब चाटने के लिए मजबूर करना, सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि जातिवाद व सामंतवाद की वर्षों पुरानी दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है।

बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग से पानी पीते समय थोड़ा पानी गिर गया था और आरोपी ने कहा कि तुमने पेशाब किया है। चंद्रशेखर ने लिखा कि शरीर पर सत्ता का जोर, आत्मा पर जातिवाद का विष। उन्होंने प्रदेश सरकार से आरोपी की गिरफ्तार कर एससी-एसटी एक्ट में कठोर कार्रवाई और पीड़ित को सरकारी सुरक्षा, सम्मानजनक मुआवजा व मुफ्त इलाज की सुविधा देने की मांग की है।

वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने काकोरी में बुजुर्ग दलित के साथ हुई घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा भाजपा और आरएसएस का यही चरित्र है, जो उजागर हुआ है। बुजुर्ग और बीमार के साथ जो हुआ वो तो अक्सर अच्छे आदमियों के साथ हो सकता था। सपा बाबा साहब आंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राम बाबू सुदर्शन ने कहा है कि काकोरी की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। दलित बुजुर्ग को पेशाब चाटने के लिए मजबूर करना एक जघन्य अपराध है, दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है। इसके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

पूरे समाज का सिर शर्म से झुका दिया: अजय राय

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लखनऊ में एक दलित बुजुर्ग पे पेशाब करने की घिनौनी घटना ने पूरे समाज का सिर शर्म से झुका दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, विगत दिनों पहले केरल राज्य में इससे भी घिनौनी घटना हुई। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि आरएसएस-भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता का सच है। उन्होंने पूछा कि प्रदेश सरकार बताए कि दलितों का अपमान करने वालों पर कब होगी सख्त से सख्त कार्रवाई?

