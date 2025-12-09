1857 के गदर से जुड़े मंदिर के जीर्णोद्धार में जुटा एक मुस्लिम युवक, जानिए क्यों

संक्षेप: 1857 की क्रांति में लड़े थे सेंथल के खेमकरन और भोले बेलदार। अंग्रजों ने दोनों क्रांतिकारियों को लटका दिया था सूली पर। शहीदों की याद में नवाब ने बनवाया था मोहन मंदिर जिसके जीर्णोद्धार को अभियान चला रहे नवाब के वंशज।

सेंथल का एक मुस्लिम युवक 1857 की जंग-ए-आजादी से जुड़े भूले-बिसरे इतिहास को फिर से जीवित करने के मिशन पर जुटा है। यह युवा 1857 के शहीद खेमकरन और भोले बेलदार की स्मृति में नवाब गालिब अली के परिवार द्वारा बनाए गए मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहता है। मंदिर आज जर्जर हाल में है और अपनी पहचान लगभग खो चुका है। युवक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसे राज्य का ऐतिहासिक धरोहर स्थल घोषित करने और संरक्षण की मांग की है। इस अभियान में शहीदों के वंशज भी उसके साथ खड़े हैं।

रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका, तो सेंथल के नवाब गालिब अली भी उनकी मुहिम में शामिल हो गए। उन्होंने खेमकरन और भोले बेलदार के नेतृत्व में एक फौजी टुकड़ी जंग-ए-आजादी में भेजी। गदर की समाप्ति के बाद यह टुकड़ी अंग्रेजों के निशाने पर आ गई। सेंथल के चौधरी मोहल्ला के पास एक बाग में अंग्रेजों ने टुकड़ी के खिलाफ मुकदमा चलाया। उसी बाग में खेमकरन और भोले बेलदार को बरगद के एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। यह स्थान आज भी ‘सूली वाला बाग’ के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने नवाब गालिब अली पर भारी जुर्माना भी लगाया था।

शहीदों की स्मृति में बना था मोहन मंदिर अपनी स्पष्ट सोच और हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक नवाब गालिब अली की इच्छा के अनुसार बेटे नवाब मोहम्मद जफर ने 1870 में शहीदों की स्मृति में ‘मोहन मंदिर’ का निर्माण करवाया। मंदिर पट्टी गांव में बनाया गया था, जो भोले बेलदार का पैतृक गांव था। यह मंदिर कभी गौरव का प्रतीक था, लेकिन अब जर्जर होकर सिर्फ एक चबूतरे के रूप में बचा है। नवाब गालिब अली ने शहादत के सम्मान में खेमकरन के परिवार को 75 बीघा और भोले बेलदार के परिवार को 50 बीघा भूमि दी थी। इसकी जानकारी ताम्रपत्र पर थी, जो वर्षों तक परिजनों के पास सुरक्षित रहा।

वंशज आगे आए, इतिहास खोजने में जुटा युवक नवाब की पांचवीं पीढ़ी से जुड़े उर्फी रजा जैदी ने इस ऐतिहासिक धरोहर को फिर पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने इतिहास की किताबें, बरेली के पुराने गजट और राजस्व अभिलेखों का अध्ययन कर मंदिर की वास्तविक लोकेशन ढूंढी। 1878 के बंदोबस्त में भी यह मंदिर दर्ज मिलता है। राजस्व अभिलेखों में इसका जिक्र खसरा संख्या 50, रकबा 2 विस्ता 12 बिश्वासी, 1305 फसली के रूप में दर्ज है। उर्फी रजा ने दोनों शहीदों के वंशजों की खोज शुरू की। भोले बेलदार के वंशज तो नहीं मिले, मगर खेमकरन के परिवार का वर्तमान वंशज मिल गया। खेमकरन के भतीजे मोहन ने अपनी एक नज्म में भी अपने पूर्वजों के बलिदान और उस दौर के हालात को दर्ज किया है।