भगवान शिव की भक्ति में डूबा मुस्लिम युवक, हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर पहुंचा

यूपी के मेरठ में एक मुस्लिम युवक शाकिर ने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। युवक ने हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाया है। बीते शाकिर का भोलेनाथ के प्रति निष्ठा और अटूट आस्था बरसों से अडिग है।

दुष्यंत कटारिया, मेरठ Kanwar Yatra: श्रावण मास के पवित्र महीने में चारों ओर गूंजते हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के बीच मेरठ के फलावदा कस्बे ने मजहब और सरहदों की दीवारों को पार कर सच्ची मानवता और सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। मोहल्ला होली चौक, मंदवाड़ी रोड निवासी मंजूर का 22 साल का बेटा शाकिर ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति किसी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। आर्थिक तंगी के बावजूद श्रद्धा और अटूट विश्वास रखने वाला शाकिर अत्यंत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है।

शाकिर का भगवान भोलेनाथ के प्रति उसकी निष्ठा और अटूट आस्था बरसों से अडिग है। वह पिछले तीन सालों से नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना कर रहा है। पिछले वर्ष उसने हरिद्वार से 101 लीटर गंगाजल लाकर फलावदा और गढ़ीना के शिवालयों में जलाभिषेक किया था। इस वर्ष उसने 201 लीटर पवित्र गंगाजल की कांवड़ उठाई है और वह इसे लेकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा है।

कौमी सौहार्द और साझा संस्कृति की मिसाल सनातन परंपरा में भगवान शिव को करुणा, समरसता और लोककल्याण का देवता माना जाता है। महादेव के दरबार में ऊंच-नीच, जात-पात या पंथ का कोई भेद नहीं है, यहां केवल निर्मल श्रद्धा और निष्काम समर्पण का स्थान है। शाकिर की यह कांवड़ यात्रा महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब आस्था सच्ची हो, तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म बन जाती है। श्रावण मास में आई यह खबर समाज को प्रेम, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का मजबूत संदेश दे रही है।

मिल रहा स्वागत-सम्मान हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल का कांवड़ लेकर लौट रहे शाकिर की यात्रा का सफर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जब शाकिर की यात्रा रुड़की और अन्य पड़ावों से गुजरी, तो वहां लगे कांवड़ सेवा शिविरों के कार्यकर्ताओं ने उसकी इस अनूठी शिवभक्ति और समर्पण को सलाम किया। श्रद्धालुओं की ओर से उत्साहवर्धन किया जा रहा है। जगह-जगह उसे सम्मानित किया। शिवभक्तों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका हौसला बढ़ाया।