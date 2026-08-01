भगवान शिव की भक्ति में डूबा मुस्लिम युवक, हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर पहुंचा
यूपी के मेरठ में एक मुस्लिम युवक शाकिर ने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। युवक ने हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाया है। बीते शाकिर का भोलेनाथ के प्रति निष्ठा और अटूट आस्था बरसों से अडिग है।
दुष्यंत कटारिया, मेरठ
Kanwar Yatra: श्रावण मास के पवित्र महीने में चारों ओर गूंजते हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के बीच मेरठ के फलावदा कस्बे ने मजहब और सरहदों की दीवारों को पार कर सच्ची मानवता और सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। मोहल्ला होली चौक, मंदवाड़ी रोड निवासी मंजूर का 22 साल का बेटा शाकिर ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति किसी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। आर्थिक तंगी के बावजूद श्रद्धा और अटूट विश्वास रखने वाला शाकिर अत्यंत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है।
शाकिर का भगवान भोलेनाथ के प्रति उसकी निष्ठा और अटूट आस्था बरसों से अडिग है। वह पिछले तीन सालों से नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना कर रहा है। पिछले वर्ष उसने हरिद्वार से 101 लीटर गंगाजल लाकर फलावदा और गढ़ीना के शिवालयों में जलाभिषेक किया था। इस वर्ष उसने 201 लीटर पवित्र गंगाजल की कांवड़ उठाई है और वह इसे लेकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा है।
कौमी सौहार्द और साझा संस्कृति की मिसाल
सनातन परंपरा में भगवान शिव को करुणा, समरसता और लोककल्याण का देवता माना जाता है। महादेव के दरबार में ऊंच-नीच, जात-पात या पंथ का कोई भेद नहीं है, यहां केवल निर्मल श्रद्धा और निष्काम समर्पण का स्थान है। शाकिर की यह कांवड़ यात्रा महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब आस्था सच्ची हो, तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म बन जाती है। श्रावण मास में आई यह खबर समाज को प्रेम, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का मजबूत संदेश दे रही है।
मिल रहा स्वागत-सम्मान
हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल का कांवड़ लेकर लौट रहे शाकिर की यात्रा का सफर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जब शाकिर की यात्रा रुड़की और अन्य पड़ावों से गुजरी, तो वहां लगे कांवड़ सेवा शिविरों के कार्यकर्ताओं ने उसकी इस अनूठी शिवभक्ति और समर्पण को सलाम किया। श्रद्धालुओं की ओर से उत्साहवर्धन किया जा रहा है। जगह-जगह उसे सम्मानित किया। शिवभक्तों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका हौसला बढ़ाया।
81 वर्षीय मां को कांवड़ में बैठाकर ला रहा बेटा
उधर, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे मेरठ जिले की मवाना तहसील के गांव बहादुरपुर निवासी अमरपाल अपनी 81 वर्षीय माता ओमवती को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ के एक ओर गंगाजल और दूसरी ओर अपनी मां को बैठाकर वह सेवा और श्रद्धा का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। इस यात्रा में उनकी बेटी साक्षी और बेटी नैतिक भी साथ चल रहे हैं। साक्षी ने बताया कि उनकी दादी की लंबे समय से कांवड़ यात्रा करने की इच्छा थी। उम्र अधिक होने के कारण परिवार ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से वे दादी की यह इच्छा पूरी कर रहे हैं। वहीं ओमवती ने कहा कि उनकी वर्षों पुरानी मनोकामना बेटे और पोती के सहयोग से पूरी हो रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें