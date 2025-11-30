दलित लड़की से निकाह करने पहुंचा मुस्लिम युवक, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, बारातियों को रोका

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA Muslim youth came to marry a Dalit girl which created an uproar among Hindu organizations
संक्षेप:

Sun, 30 Nov 2025 10:34 AMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, बस्ती
यूपी के बस्ती जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की रात उस समय हड़कंप मच गया, जब दलित के घर गोंडा जिले से एक व्यक्ति बारातियों के साथ निकाह करने पहुंचा। दलित परिवार की बेटी से निकाह की सूचना पर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया। पुलिस दूल्हे और बारातियों को थाने पर लेकर चली आई। शांति व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस तैनात है।

जानकारी के अनुसार करीब एक साल पहले दलित परिवार की एक लड़की गोंडा जिले के एक गांव में अपने रिश्तेदार के यहां गई थी, जहां उसकी एक मुस्लिम युवक से मुलाकात हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं। युवक ने लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा और लड़की के परिजनों से बात की। परिजन राजी हो गए और विवाह की तारीख तय कर बारात बुला ली गई। बारात जब दुल्हन के गांव पहुंची तो दूल्हे और बारातियों के मुस्लिम समुदाय से होने पर लोगों ने हैरानी जताई।

कुछ लोगों ने इसकी सूचना विश्व हिंदू महासंघ के स्थानीय पदाधिकारियों को दे दी। संगठन के महेश हिंदुस्थानी, साहब पाठक, संजय पांडेय समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर शादी का विरोध किया और इसकी सूचना परसरामपुर थाने को दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इसे ‘लव जिहाद’ करार देते हुए तगड़ा विरोध जताया।

परसरामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति बिगड़ती देखकर दूल्हे सहित करीब आधा दर्जन बारातियों को लेकर थाने चली आई। पुलिस के मुताबिक लड़की का पिता गांव में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। दूल्हा मुंबई में रहकर पीओपी का काम करता है। इस मामले में थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। दूल्हा-दुल्हन बालिग होने का दावा कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। फिलहाल स्थिति शांत है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
