थानेदार की मौत में महिला सिपाही के खिलाफ हत्या का केस, घर से भागते सीसीटीवी में हुई कैद

संक्षेप: यूपी के उरई में थानेदार की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। थानेदार की पत्नी की तहरीर पर महिला सिपाही के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है। थानेदार की मौत के ठीक बाद महिला सिपाही उनके कमरे से निकलकर भागी थी। सीसीटीवी में वह कैद भी हो गई है।

यूपी के उरई में कुठौंद थाने के थानाध्यक्ष (एसएचओ) की गोली लगने से मौत के मामले में नया मो़ड़ आ गया। शनिवार को महिला सिपाही मिनाक्षी शर्मा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। घर से भागते हुए सीसीटीवी में महिला सिपाही कैद हो गई है। एसएचओ की पत्नी माया राय की तहरीर पर पुलिस ने महिला की सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी महिला सिपाही ने ही घर से बाहर निकलकर स्टाफ से एसएचओ को गोली लगने की सूचना दी थी। इसके बाद वह वहां से भाग निकली। इसके तीन अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

कुठौंद एसएचओ अरुण कुमार राय की सर्विस पिस्टल से शुक्रवार देर रात हुई मौत के वक्त उनके आवास पर एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के भी होने की बात सामने आई है। मीनाक्षी ने ही आवास से बाहर निकलकर थाने के स्टाफ से एसएचओ को गोली लगने की सूचना दी थी। शनिवार दोपहर गोरखपुर की रहने वाली एसएचओ की पत्नी माया राय ने मीनाक्षी शर्मा को मौत का जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीनाक्षी ने किसी के साथ मिलकर उनके पति की हत्या की है।