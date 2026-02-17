दो बच्चों की मां का फेसबुक फ्रेंड पर आ गया दिल, जिद के आगे हारा पति; कोतवाली में बंटी मिठाई

महिला अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के पास उसके घर पहुंच गई। महिला का पति और ससुराल वाले भी पीछे-पीछे पहुंच गए और पुलिस बुला ली। घंटों हंगामे और महिला की जिद के बाद आखिर पति ने हार मान ली। पति ने पत्नी से सारे-रिश्ते नाते तोड़कर कहा कि अब प्रेमी के साथ ही रहना। वह परिजनों के साथ लौट गया।

सोशल मीडिया से शुरू हुई प्रेम कहानी का मंगलवार को बागपत कोतवाली में सुखद अंत हुआ। सहारनपुर की रहने वाली दो बच्चों की मां को फेसबुक पर टटीरी कस्बे के युवक से प्यार हो गया। इसके बाद महिला सहारनपुर में अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के पास टटीरी उसके घर पहुंच गई। महिला का पति और ससुराल वाले भी पीछे-पीछे टटीरी पहुंच गए और पुलिस बुला ली। घंटों हंगामे और महिला की जिद के बाद आखिर पति ने हार मान ली। पति ने कोतवाली में ही पत्नी से सारे-रिश्ते नाते तोड़कर कहा कि अब अपने प्रेमी के साथ ही रहना और वह परिजनों के साथ लौट गया। वहीं, युवक के परिजनों ने कोतवाली पर ही मिठाई खिलाकर खुशी मनाई।

सहारनपुर के एक युवक की शादी पास के ही गांव की रहने वाली युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद महिला ने दो बच्चों को जन्म दिया। पति-पत्नी के बीच दांप्तय जीवन ठीक चल रहा था। इसी बीच महिला की फेसबुक के जरिए टटीरी कस्बे के 22 वर्षीय युवक से बातचीत होने लगी। दोनों के बीच इस कदर प्यार हुआ कि महिला बच्चों और पति को छोड़कर मंगलवार को तीसरी बार प्रेमी के घर पहुंची और उसके साथ रहने की जिद पर अड़ गई। बताया जाता है कि कुछ देर बाद ही महिला का पति और उसके परिजन भी वहां पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक भी हुई।

इसके बाद पति ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी युवक को कोतवाली ले आई। कुछ देर बाद ही प्रेमिका भी कोतवाली पहुंच गई और प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। घंटों तक सुलह-समझौते का प्रयास चला, लेकिन महिला और युवक साथ रहने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी को यह कहते हुए प्रेमी के सुपुर्द कर दिया कि अब इसी के साथ रहना। इतना कहने के बाद महिला का पति और अन्य परिजन वापस सहारनपुर लौट गए। वहीं, युवक के परिजनों ने कोतवाली पर ही मिठाई खिलाकर खुशी मनाई।