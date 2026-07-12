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दो बच्चों की मां का एक बच्चे के बाप से था अफेयर, होटल में मिले दोनों; उठाया खौफनाक कदम

By Ajay Singh
संवाददाता, कानपुर
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Extramarital affair : कानपुर से एक दुखद खबर आई है। यहां पहले से शादीशुुदा महिला और पुरुष ने एक होटल में कमरा बुक कराया और थोड़ी देर बाद जहर खा लिया। दोनों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। महिला के दो बच्चे हैं जबकि पुरुष का भी एक बच्चा है। दोनों ने सुसाइड क्यों किया, यह अभी तक साफ नहीं है।

दो बच्चों की मां का एक बच्चे के बाप से था अफेयर, होटल में मिले दोनों; उठाया खौफनाक कदम

Suicide due to extramarital affair : उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली दो बच्चों की मां का फतेहपुर में रहने वाले एक बच्चे के पिता से लव अफेयर हो गया। दोनों, शनिवार को कानपुर के घंटाघर स्थित एक होटल में मिले। दोनों ने वहां जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। महिला अपने घर से गुस्से में यह कहते हुए निकली थी कि जहर खाकर जान दे दूंगी। दोनों ने सुसाइड क्यों किया? इसका अभी तक पता नहीं चल सका है।

पुलिस ने बताया कि 33 वर्षीय दिग्विजय सिंह ग्राम रमवां पंथुवा थाना राधानगर फतेहपुर का रहने वाला था और रेलवे में कोच अटेंडेंट था। वह शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद घंटाघर स्थित सूर्या होटल में 33 वर्षीय प्रेमिका शिवांगी तिवारी के साथ पहुंचा था। शिवांगी उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर की रहने वाली थी। दोनों होटल के प्रथम तल में स्थित कमरा नंबर 106 में रुके थे। शाम करीब चार बजे कमरे से शिवांगी के चिल्लाने की आवाज आने पर होटलकर्मी पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला था और दोनों बेड पर पड़े थे। शिवांगी चिल्लाते हुए पानी की मांग कर रही थी, जबकि दिग्विजय बेड पर अचेत लेटा था। होटलकर्मियों ने शिवांगी को पानी पिलाया और कलक्टरगंज पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उर्सला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फोरेंसिक टीम ने होटल के कमरे की जांच की तो मौके से सल्फास की गोली की खाली पुड़िया मिली। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों प्रेमीयुगल शादीशुदा हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रेम-प्रसंग के चलते उन्होंने सल्फास खाकर आत्महत्या की है।

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जहर खाकर जान दे दूंगी..कह घर से होटल पहुंची थी शिवांगी

होटल में शिवांगी ने प्रेमी के साथ सल्फास तो खा लिया लेकिन जब उसे असहनीय पीड़ा हुई तो वह चिल्लाने लगी। चिल्लाते हुए पानी की मांग करने लगी। उसकी आवाज सुनकर ही कर्मचारी होटल के कमरे में पहुंचे और उसे पानी पिलाया। हालांकि दोनों की मौत हो गई। वहीं शिवांगी के पति का कहना है कि वह यह कहकर निकली थी कि जहर खा जान दे दूंगी। वहीं, शिवांगी के पिताने बताया कि उसने अपनी सहेली की मां की तबीयत खराब बताई थी। कहा था कि उन्हें देखने जा रही है। उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती बताया था। उन्होंने बताया कि करीब 15 साल पहले बेटी ने प्रेम विवाह किया था। उनकी नौ साल की नातिन और 13 साल का नाती है। वह लखनऊ में पढ़ रहा है।

होटल में दोनों ने खुद को बताया पति-पत्नी

होटल कर्मियों ने बताया कि शिवांगी एक युवक दिग्विजय सिंह के साथ दोपहर साढ़े बारह बजे के बाद होटल के कमरे में पहुंची थी। इस दौरान पहले दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताया। जब दोनों को आधार कार्ड देखा तो संदेह हुआ। पूछताछ पर दोनों ने प्रेमी-प्रेमिका की बात कबूली। दोनों के बालिग होने पर उनके दस्तावेज लेकर कमरा दे दिया गया। शाम करीब चार बजे कमरे से शिवांगी के चीख-पुकारी की आवाज आने लगी। पहले उन लोगों ने सोचा कि कमरे में दोनों के बीच विवाद हो रहा है। हालांकि जब वह लोग कमरे के बाहर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ मिला। जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे दोनों बेड पर पड़े थे। युवक तो अचेत अवस्था में था, लेकिन महिला लगातार पानी की मांग कर रही थी। तत्काल उन लोगों ने महिला को पानी पिलाया। साथ ही हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों को उर्सला अस्पताल भेजा। जहां दोनों की मौत हो गई।

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पति ने पुलिस से ट्रेस करने की लगाई थी गुहार

उन्नाव के मगरवारा चौकी इंचार्ज रवि पांडेय के मुताबिक, शिवांगी का पति गुजरात में नौकरी करता है। शनिवार अपराह्न करीब तीन बजे पति ने फोन कर सूचना दी कि पत्नी शिवांगी घर से कहीं चली गई है। कहा कि शिवांगी फोन पर कह रही थी कि जहर खाकर जान दे दूंगी। उसका मोबाइल नंबर लोकेशन पर लगा ट्रेस करने की गुहार लगाई। तुरंत धीरू के बताए नंबर पर कॉल किया, पर नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तलाश की पर पता नहीं चल सका।

पत्नी-बच्चों संग किराए में रहता था दिग्विजय

वहीं दिग्विजय पत्नी और बच्चों को लेकर फतेहपुर के राधानगर के नई बस्ती मोहल्ले में रहता था। कानपुर में रेलवे में कोच अटेंडेंट का काम कर रहा था। इसी दौरान उसका संपर्क 33 वर्षीय शिवांगी से हुआ था। रमवा गांव के दिग्विजय सिंह की करीब पांच साल पहले कीर्तिखेड़ा गांव निवासी सुमन से शादी हुई थी। शादी के बाद दिग्विजय कानपुर में रेलवे में प्राइवेट नौकरी करने लगा था। दिग्विजय कानपुर में नौकरी करने संग ही पत्नी और बच्चों को लेकर शहर के नई बस्ती राधानगर में रहने लगा था।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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