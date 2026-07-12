दो बच्चों की मां का एक बच्चे के बाप से था अफेयर, होटल में मिले दोनों; उठाया खौफनाक कदम

Extramarital affair : कानपुर से एक दुखद खबर आई है। यहां पहले से शादीशुुदा महिला और पुरुष ने एक होटल में कमरा बुक कराया और थोड़ी देर बाद जहर खा लिया। दोनों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। महिला के दो बच्चे हैं जबकि पुरुष का भी एक बच्चा है। दोनों ने सुसाइड क्यों किया, यह अभी तक साफ नहीं है।

Suicide due to extramarital affair : उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली दो बच्चों की मां का फतेहपुर में रहने वाले एक बच्चे के पिता से लव अफेयर हो गया। दोनों, शनिवार को कानपुर के घंटाघर स्थित एक होटल में मिले। दोनों ने वहां जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। महिला अपने घर से गुस्से में यह कहते हुए निकली थी कि जहर खाकर जान दे दूंगी। दोनों ने सुसाइड क्यों किया? इसका अभी तक पता नहीं चल सका है।

पुलिस ने बताया कि 33 वर्षीय दिग्विजय सिंह ग्राम रमवां पंथुवा थाना राधानगर फतेहपुर का रहने वाला था और रेलवे में कोच अटेंडेंट था। वह शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद घंटाघर स्थित सूर्या होटल में 33 वर्षीय प्रेमिका शिवांगी तिवारी के साथ पहुंचा था। शिवांगी उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर की रहने वाली थी। दोनों होटल के प्रथम तल में स्थित कमरा नंबर 106 में रुके थे। शाम करीब चार बजे कमरे से शिवांगी के चिल्लाने की आवाज आने पर होटलकर्मी पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला था और दोनों बेड पर पड़े थे। शिवांगी चिल्लाते हुए पानी की मांग कर रही थी, जबकि दिग्विजय बेड पर अचेत लेटा था। होटलकर्मियों ने शिवांगी को पानी पिलाया और कलक्टरगंज पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उर्सला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फोरेंसिक टीम ने होटल के कमरे की जांच की तो मौके से सल्फास की गोली की खाली पुड़िया मिली। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों प्रेमीयुगल शादीशुदा हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रेम-प्रसंग के चलते उन्होंने सल्फास खाकर आत्महत्या की है।

जहर खाकर जान दे दूंगी..कह घर से होटल पहुंची थी शिवांगी होटल में शिवांगी ने प्रेमी के साथ सल्फास तो खा लिया लेकिन जब उसे असहनीय पीड़ा हुई तो वह चिल्लाने लगी। चिल्लाते हुए पानी की मांग करने लगी। उसकी आवाज सुनकर ही कर्मचारी होटल के कमरे में पहुंचे और उसे पानी पिलाया। हालांकि दोनों की मौत हो गई। वहीं शिवांगी के पति का कहना है कि वह यह कहकर निकली थी कि जहर खा जान दे दूंगी। वहीं, शिवांगी के पिताने बताया कि उसने अपनी सहेली की मां की तबीयत खराब बताई थी। कहा था कि उन्हें देखने जा रही है। उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती बताया था। उन्होंने बताया कि करीब 15 साल पहले बेटी ने प्रेम विवाह किया था। उनकी नौ साल की नातिन और 13 साल का नाती है। वह लखनऊ में पढ़ रहा है।

होटल में दोनों ने खुद को बताया पति-पत्नी होटल कर्मियों ने बताया कि शिवांगी एक युवक दिग्विजय सिंह के साथ दोपहर साढ़े बारह बजे के बाद होटल के कमरे में पहुंची थी। इस दौरान पहले दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताया। जब दोनों को आधार कार्ड देखा तो संदेह हुआ। पूछताछ पर दोनों ने प्रेमी-प्रेमिका की बात कबूली। दोनों के बालिग होने पर उनके दस्तावेज लेकर कमरा दे दिया गया। शाम करीब चार बजे कमरे से शिवांगी के चीख-पुकारी की आवाज आने लगी। पहले उन लोगों ने सोचा कि कमरे में दोनों के बीच विवाद हो रहा है। हालांकि जब वह लोग कमरे के बाहर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ मिला। जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे दोनों बेड पर पड़े थे। युवक तो अचेत अवस्था में था, लेकिन महिला लगातार पानी की मांग कर रही थी। तत्काल उन लोगों ने महिला को पानी पिलाया। साथ ही हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों को उर्सला अस्पताल भेजा। जहां दोनों की मौत हो गई।

पति ने पुलिस से ट्रेस करने की लगाई थी गुहार उन्नाव के मगरवारा चौकी इंचार्ज रवि पांडेय के मुताबिक, शिवांगी का पति गुजरात में नौकरी करता है। शनिवार अपराह्न करीब तीन बजे पति ने फोन कर सूचना दी कि पत्नी शिवांगी घर से कहीं चली गई है। कहा कि शिवांगी फोन पर कह रही थी कि जहर खाकर जान दे दूंगी। उसका मोबाइल नंबर लोकेशन पर लगा ट्रेस करने की गुहार लगाई। तुरंत धीरू के बताए नंबर पर कॉल किया, पर नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तलाश की पर पता नहीं चल सका।