दो बच्चों की मां को पड़ोसी से हुआ प्यार, पति ने स्टांप पेपर पर लिखापढ़ी कर प्रेमी के साथ किया विदा

संक्षेप: यूपी के अंबेडकरनगर में दो बच्चों की मां को अपने ही पड़ोसी से प्यार हो गया। मामला तब और चौंकाने वाला हो गया जब पत्नी की जिद के आगे झुकते हुए पति ने स्टांप पेपर पर लिखापढ़ी कर उसे उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया।

यूपी के अंबेडकरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दो बच्चों की मां को अपने ही पड़ोसी से इश्क हो गया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि पति ने स्टांप पेपर पर बाकायदा लिखा-पढ़ी कर पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। वहीं, क्षेत्र में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

ये मामला जलालपुर क्षेत्र का है। यहां के एक गांव के रहने वाले युवक की शादी करीब 12 साल पहले आजमगढ़ जिले की एक युवती से हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दंपती के एक बेटा और एक बेटी हुए। कई सालों तक सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन इसी बीच पड़ोसी युवक की नजर शादीशुदा महिला पर पड़ गई। दोनों के बीच चोरी-छिपे बातचीत और मुलाकात करने लगे। देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया। जो करीब 2 सालों से जारी था। जब महिला ने प्रेमी के साथ जाने की जिद घर में जताई तो मामला खुलकर सामने आ गया। परिजनों व ग्रामीणों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला अपने फैसले पर अड़ी रही।