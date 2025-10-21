Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA mother of two child love with her 15 years younger nephew, than slits her wrist at police post
15 साल छोटे भांजे के प्यार में बौखलाई दो बच्चों की मां, पुलिस चौकी में काट ली हाथ की नस

15 साल छोटे भांजे के प्यार में बौखलाई दो बच्चों की मां, पुलिस चौकी में काट ली हाथ की नस

संक्षेप: यूपी के सीतापुर में दो बच्चों की मां का दिल अपने 15 साल छोटे भांजे पर आ गया। भांजे द्वारा दूरी बनाने पर महिला ने पुलिस चौकी पहुंच कर शिकायत की। इसके बाद अपने हाथ की नस काट ली।

Tue, 21 Oct 2025 12:10 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के सीतापुर पिसावा में 15 वर्ष छोटे ऑटो चालक भांजे के प्यार में दो बच्चों की मां ने हाथ की नस काट ली। यह देख हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजवाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। भांजे द्वारा दूरी बनाने पर महिला ने यह कदम उठाया है।

मूलरूप से बिहार की रहने वाली महिला की शादी नौ वर्ष पहले गाजियाबाद में रहने वाले युवक से हुई थी। महिला के सात और छह वर्ष के दो बच्चे हैं। करीब एक वर्ष पहले महिला के पति ने भांजे को किसी काम के लिए अपने पास गाजियाबाद बुलाया था। इस बीच भांजे और महिला के बीच प्रेम संबंध हो गए। यह पता चलने पर मामा ने भांजे को डांट कर घर से निकाल दिया।

ये भी पढ़ें:पहली को बिना तलाक दिए की दूसरी शादी, 8वें दिन फरार; पति के कई महिलाएं से संबंध

सात माह से बरेली में साथ रहे

मामा के घर से निकालने के बाद गाजियाबाद से बरेली आ गया। कुछ दिन बाद महिला भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर आलोक के पास बरेली आकर रहने लगी। दोनों करीब सात।महीने साथ रहे। इस बीच दोनों के बीच झगड़ा होने पर भांजे अपने पैतृक गांव सीतापुर के मढिया लौट आया।

कुतुब नगर चौकी शिकायत करने आई थी

महिला पिसावा थाने की कुतुबनगर चौकी पर सोमवार को शिकायत करने पहुंची थी। वहां उसने बताया कि पहले भांजे ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया अब वह उससे दूरी बना रहा है। पुलिस ने भांजे को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच भांजे ने साथ रहने से मना कर दिया। तभी महिला ने चौकी में ही ब्लेड से हाथ की नस काट ली। इंस्पेक्टर पिसावा के मुताबिक जांच की जा रही है। महिला का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। महिला की हालत खतरे से बाहर है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Love Story अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |