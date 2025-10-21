15 साल छोटे भांजे के प्यार में बौखलाई दो बच्चों की मां, पुलिस चौकी में काट ली हाथ की नस
संक्षेप: यूपी के सीतापुर में दो बच्चों की मां का दिल अपने 15 साल छोटे भांजे पर आ गया। भांजे द्वारा दूरी बनाने पर महिला ने पुलिस चौकी पहुंच कर शिकायत की। इसके बाद अपने हाथ की नस काट ली।
यूपी के सीतापुर पिसावा में 15 वर्ष छोटे ऑटो चालक भांजे के प्यार में दो बच्चों की मां ने हाथ की नस काट ली। यह देख हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजवाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। भांजे द्वारा दूरी बनाने पर महिला ने यह कदम उठाया है।
मूलरूप से बिहार की रहने वाली महिला की शादी नौ वर्ष पहले गाजियाबाद में रहने वाले युवक से हुई थी। महिला के सात और छह वर्ष के दो बच्चे हैं। करीब एक वर्ष पहले महिला के पति ने भांजे को किसी काम के लिए अपने पास गाजियाबाद बुलाया था। इस बीच भांजे और महिला के बीच प्रेम संबंध हो गए। यह पता चलने पर मामा ने भांजे को डांट कर घर से निकाल दिया।
सात माह से बरेली में साथ रहे
मामा के घर से निकालने के बाद गाजियाबाद से बरेली आ गया। कुछ दिन बाद महिला भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर आलोक के पास बरेली आकर रहने लगी। दोनों करीब सात।महीने साथ रहे। इस बीच दोनों के बीच झगड़ा होने पर भांजे अपने पैतृक गांव सीतापुर के मढिया लौट आया।
कुतुब नगर चौकी शिकायत करने आई थी
महिला पिसावा थाने की कुतुबनगर चौकी पर सोमवार को शिकायत करने पहुंची थी। वहां उसने बताया कि पहले भांजे ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया अब वह उससे दूरी बना रहा है। पुलिस ने भांजे को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच भांजे ने साथ रहने से मना कर दिया। तभी महिला ने चौकी में ही ब्लेड से हाथ की नस काट ली। इंस्पेक्टर पिसावा के मुताबिक जांच की जा रही है। महिला का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। महिला की हालत खतरे से बाहर है।