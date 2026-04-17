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यूपी में मां ने दो मासूमों संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग, तीनों की दर्दनाक मौत

Apr 17, 2026 07:45 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, अमेठी
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अमेठी में गुरुवार की रात लखनऊ-सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर शुकुल बाजार रेलवे अंडरपास के पास एक महिला अपने दो छोटे बच्चों को लेकर संदिग्ध हालत में शटल एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूद गई। ट्रेन से कटकर तीनों की मौत हो गई।

यूपी में मां ने दो मासूमों संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग, तीनों की दर्दनाक मौत

UP News: यूपी के अमेठी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां गुरुवार की रात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ-सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर शुकुल बाजार रेलवे अंडरपास के पास एक महिला अपने दो छोटे बच्चों को लेकर संदिग्ध हालत में शटल एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूद गई। ट्रेन से कटकर तीनों की मौत हो गई। शुक्रवार की शाम भाई द्वारा उसकी पहचान करने पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है।

मृतका की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के उरवा गांव निवासी 26 वर्षीय रीता लोधी पत्नी कन्हैयालाल के रूप में हुई। घटना में उसके दो बच्चों छह वर्षीय आदित्य और चार वर्षीय वैष्णवी की भी मौत हो गई। शुक्रवार की देर शाम कमरौली थाना क्षेत्र के ठेकेदार का पुरवा मजरे नियावां निवासी लवलेश पुत्र रामकुमार ने जगदीशपुर कोतवाली पहुंचकर मृतका की पहचान अपनी बहन रीता लोधी और उसके बच्चों के रूप में की।

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लवलेश ने बताया कि उसकी बहन अपने दो बच्चों आदित्य और वैष्णवी के साथ अकेले रहती थी। उसके जीजा कन्हैयालाल अमृतसर में रहकर मजदूरी करते हैं। उनको घटना की जानकारी दी गई है। जो अमृतसर से वापस घर लौट रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक डीके यादव ने बताया कि महिला के बच्चों के साथ खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। पति से पूछताछ में कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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रील बनाते समय ट्रेन से कटा युवक

इससे पहले फर्रुखाबाद में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव शाहपुर गंगपुर में कोहराम मच गया। मृतक की कुछ दिन पहले ही शादी तय हुई थी, जिससे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ छीन लिया।

थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर गंगपुर निवासी रामसेवक का 18 साल का पुत्र शिवम कठेरिया दिल्ली के नरेला रेलवे स्टेशन के पास रहकर वॉटर ब्वॉय का काम करता था। मृतक के भाई विजय राम के अनुसार, मंगलवार रात वह नरेला रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल पर रील बना रहा था। इसी दौरान वह किसी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शाहजहांपुर के कस्बा जलालाबाद निवासी युवती के साथ उसकी गोदभराई की रस्म पूरी हुई थी।

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Pawan Kumar Sharma

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Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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