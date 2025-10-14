बंदर ने पेड़ पर चढ़कर की 500-500 रुपये के नोटों की बारिश, लूटने की मची होड़

प्रयागराज में मंगलवार को एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, जब एक शरारती बंदर ने अचानक 500-500 रुपये के नोटों की बारिश शुरू कर दी। बंदर ने तहसील परिसर में खड़ी एक बाइक की डिग्गी से बैग निकाला और पेड़ पर चढ़कर नोट उड़ाने लगा।

यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मंगलवार सुबह एक बंदर ने पेड़ पर चढ़कर 500-500 रुपए के नोट लुटाये। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों में नोट लूटने की होड़ लग गई। हालांकि बाद में लोगों ने युवक को सारे नोट वापस कर दी। वहीं, इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गंगानगर जोन के सोरांव तहसील के आजाद सभागार का है। जहां एक युवक ने बाइक खड़ी की थी, वह किसी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील आया था। बाइक की डिग्गी में उसने एक झोले में रुपए रखे थे, वह बाइक के आस-पास ही मौजूद था।युवक के जरा ओझल होते ही एक बंदर बाइक के करीब पहुंच गया।

बंदर ने बाइक की डिग्गी खोली और एक बैग निकाल लिया। लोग जब बैग वापस लेने के लिए दौड़े तो उसे लेकर वह नजदीक के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया, लोग बैग लौटाने के लिए नीचे से शोर मचाते और ईंट-पत्थर मारते रहे, लेकिन बंदर ने बैग लौटने के बजाय बैग खोला और बैग के अंदर रखे पॉलिथीन से रुपए निकाले। पेड़ पर बैठकर बंदर मजे से 500-500 रुपए के नोटों की बारिश करने लगा। पेड़ के नीचे मौजूद लोगों ने नोट बटोरे,आस-पास मौजूद लोगों ने जो नोट बटोरे थे उसे युवक को वापस कर दिया। इसके बाद युवक ने कहीं जाकर राहत की सांस ली युवक की एक छोटी सी लापरवाही उसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती थी।