लखनऊ एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, फ्लाइट टेकऑफ के वक्त रनवे पर आया बंदर, पायलट ने लगाई इमरजेंसी
लखनऊ एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रायपुर जा रही एक फ्लाइट के टेकऑफ के दौरान अचानक रनवे पर एक बंदर आ गया। विमान तेज गति से दौड़ रहा था, तभी पायलट की नजर बंदर पर पड़ी और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे संभावित दुर्घटना टल गई।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रायपुर जा रही एक फ्लाइट के टेकऑफ के दौरान अचानक रनवे पर एक बंदर आ गया। विमान तेज गति से दौड़ रहा था, तभी पायलट की नजर बंदर पर पड़ी और उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे संभावित दुर्घटना टल गई। विमान में 132 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे।
जानकारी के अनुसार, विमान टेकऑफ की प्रक्रिया में था और रनवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान एक बंदर अचानक सामने आ गया। पायलट ने बिना देरी किए सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को रोक लिया। उनकी तत्परता और सतर्कता से सभी यात्रियों और क्रू की जान सुरक्षित बच गई। विमानन विशेषज्ञों के मुताबिक, टेकऑफ के दौरान रनवे पर किसी भी जीव या वस्तु का आना बेहद खतरनाक होता है। इस तरह की स्थिति को ‘रनवे इंट्रूजन’ कहा जाता है, जिससे विमान के इंजन या लैंडिंग गियर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।
घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन सक्रिय हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए रनवे को बंद कर दिया गया और परिसर में बंदर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और विमान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। नागरिक उड्डयन विभाग ने मामले की जांच के आदेश देते हुए एयरपोर्ट प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
खराब मौसम से वाराणसी और पटना की फ्लाइटें लखनऊ पहुंचीं
इससे पहले मध्य से लेकर पूर्वी यूपी के कई जिलों में बुधवार को तेज आंधी और बारिश का असर फ्लाइटों के संचालन पर पड़ा। वाराणसी की दो और पटना की एक उड़ान को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। कई फ्लाइटें तय समय से लेट रहीं।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार स्पाइस जेट की पुणे से वाराणसी जा रही फ्लाइट एसजी 186 को दिन के 3:55 बजे और अकासा एयर की मुंबई से वाराणसी जा रही उड़ान क्यूपी 1428 शाम 5: 38 लखनऊ पहुंची। कोलकाता से पटना जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई- 895 शाम 7:56 बजे लखनऊ भेजी गई। लखनऊ में यात्री विमान में बैठे रहे, क्योंकि क्रू का फ्लाइट टाइम पूरा हो चुका था। रात 10 बजे दूसरे क्रू की व्यवस्था कर विमान को पटना रवाना किया गया। एयर इंडिया की लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट आइएक्स 1618 शाम 7:35 बजे उड़ान नहीं भर सकी। यह अब गुरुवार सुबह 9:30 बजे जाएगी। अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट 6ई-6968 एक घंटा, दिल्ली की उड़ान 6ई-5003 और चेन्नई की उड़ान 6ई-518 समय से 1:15 घंटे प्रभावित हुई। पुणे से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की उड़ान देर रात तक वहां से रवाना नहीं हो सकी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें