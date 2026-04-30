लखनऊ एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, फ्लाइट टेकऑफ के वक्त रनवे पर आया बंदर, पायलट ने लगाई इमरजेंसी

लखनऊ एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रायपुर जा रही एक फ्लाइट के टेकऑफ के दौरान अचानक रनवे पर एक बंदर आ गया। विमान तेज गति से दौड़ रहा था, तभी पायलट की नजर बंदर पर पड़ी और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे संभावित दुर्घटना टल गई।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रायपुर जा रही एक फ्लाइट के टेकऑफ के दौरान अचानक रनवे पर एक बंदर आ गया। विमान तेज गति से दौड़ रहा था, तभी पायलट की नजर बंदर पर पड़ी और उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे संभावित दुर्घटना टल गई। विमान में 132 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे।

जानकारी के अनुसार, विमान टेकऑफ की प्रक्रिया में था और रनवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान एक बंदर अचानक सामने आ गया। पायलट ने बिना देरी किए सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को रोक लिया। उनकी तत्परता और सतर्कता से सभी यात्रियों और क्रू की जान सुरक्षित बच गई। विमानन विशेषज्ञों के मुताबिक, टेकऑफ के दौरान रनवे पर किसी भी जीव या वस्तु का आना बेहद खतरनाक होता है। इस तरह की स्थिति को ‘रनवे इंट्रूजन’ कहा जाता है, जिससे विमान के इंजन या लैंडिंग गियर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन सक्रिय हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए रनवे को बंद कर दिया गया और परिसर में बंदर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और विमान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। नागरिक उड्डयन विभाग ने मामले की जांच के आदेश देते हुए एयरपोर्ट प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

खराब मौसम से वाराणसी और पटना की फ्लाइटें लखनऊ पहुंचीं इससे पहले मध्य से लेकर पूर्वी यूपी के कई जिलों में बुधवार को तेज आंधी और बारिश का असर फ्लाइटों के संचालन पर पड़ा। वाराणसी की दो और पटना की एक उड़ान को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। कई फ्लाइटें तय समय से लेट रहीं।