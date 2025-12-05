यूपी में घुसपैठियों को रोकने के लिए तैयार हो रहा मॉडल, नहीं घुस पाएंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या

संक्षेप: यूपी में योगी सरकार घुसपैठियों को रोकने के लिए मॉडल तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण सुरक्षित ठिकाना ढूंढ़ रहे इन अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को प्रदेश में किसी भी कीमत पर नहीं घुसने दिया जाएगा।

यूपी में योगी सरकार अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने के लिए संगठित मॉडल तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण सुरक्षित ठिकाना ढूंढ़ रहे इन अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को प्रदेश में किसी भी कीमत पर नहीं घुसने दिया जाएगा। ऐसे में इन्हें रोकने, पहचान करने व कानूनी निर्वासन (लीगल डिपोर्टेशन) तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से लागू करने वाला संगठित मॉडल तैयार हो रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में चल रहे व्यापक सत्यापन अभियान में घुसपैठियों के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कई जिलों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी व रोहिंग्या संदिग्धों की पहचान की गई है। यूपी एटीएस ने अभियान चलाकर कई रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ा है। जिससे न सिर्फ वर्तमान गतिविधियां उजागर हो रही हैं बल्कि पुरानी परतें भी खुल रहीं हैं, जिनके आधार पर कई वर्षों से ये नेटवर्क चल रहे थे। यूपी में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यहां पर अवैध प्रवासियों को तब तक रखा जाएगा जब तक उनकी पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।