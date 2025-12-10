भीड़ ने खूंखार कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला, 9 लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा था

संक्षेप: सीतापुर में मंगलवार को एक खतरनाक कुत्ते ने 9 लोगों पर हमला कर दिया। बुधवार सुबह एक बच्चे पर भी हमला कर दिया। वहीं, इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने कुत्ते को डंडों से मार-पीट कर मौत के घाट उतार दिया।

यूपी के सीतापुर के महमूदाबाद में मंगलवार शाम को 9 लोगों को 2 किमी तक दौड़ाकर काटने वाले कुत्ते को लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला। बुधवार सुबह भी कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। छह लोगों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था। बुधवार को सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सीएचसी अधीक्षक ने कुत्ता काटने पर लोगों से लापरवाही न बरतने व 24 घंटे के अंदर चिकित्सक से परामर्श लेकर वैक्सीन अनिवार्य रूप लगवाने की अपील की है।

मंगलवार शाम को बेहटा के ऑटो चालक सरवर, बघाइन की सुमन, मुन्नी, भिटौरा के मो. हनीफ, नई बाजार के शिवा व उनके पिता राजेश, गोपालपुर के हैप्पी वर्मा को कुत्ते ने दौड़ाकर काट लिया था। महमूदााबद सीएचसी में सभी घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के साथ एआरबी वैक्सीन की खुराक लगा दी गई थी। सीएचसी से प्राथमिक चिकित्सा के बाद चिकित्सकों ने हैप्पी, राजेश व शिवा को छोड़कर सभी घायलों को धाव चौथी श्रेणी का होने के चलते आरआईजी वैक्सीन लगवाने के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया था। वहीं, बुधवार सुबह कुत्ते ने पुरानी बाजार के चार वर्षीय मो. साजेब को काट लिया। इसके बाद इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में नगरवासियों ने तहसील परिसर के निकट कुत्ते को डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।

सीएचसी अधीक्षक डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि एआरबी वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में जीन सौ डोज सीएचसी पर उपलब्ध है, जिसे सभी कुत्ता काटने वालों को लगाया जा रहा है। छह लोगों के घाव चौथी श्रेणी के होने चलते उन्हें आरआईजी वैक्सीन लगाए जाने की आवश्यकता थी जिसके चलते उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया था। वैक्सीन लगने के बाद सभी घायलों को घर भेज दिया गया है।