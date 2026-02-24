नाम की स्पेलिंग में एक गलती और पेंशन के लिए 45 साल भटकी, महिला को हाई कोर्ट से राहत मिली

याची मंजू राय के पिता नगर निगम में कर्मचारी थे। वर्ष 1975 में वह रिटायर हुए।1980 में उनका निधन हो गया। सेवाकाल और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नियमित पेंशन मिलती रही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब परिवार ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया, तो विभाग ने फाइलों में अड़ंगा लगा दिया।

नाम की स्पेलिंग में मामूली त्रुटि के कारण एक महिला को परिवारिक पेंशन पाने के लिए 45 साल तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। अंत में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महिला को राहत मिल सकी। कोर्ट ने नगर निगम कानपुर के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए एक सप्ताह में मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है। मंजू राय की याचिका यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है। इस फैसले से महिला को बड़ी राहत मिली है। वहीं लोग कह रहे हैं कि महिला को इतने सालों तक अपने हक के लिए भटकना पड़ा। यदि कर्मचारी चाहते और उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई होती तो महिला को इतने सालों तक भटकना नहीं पड़ता।

‘आई’ और ‘ई’ का आ गया था अंतर याची मंजू राय के पिता नगर निगम में कर्मचारी थे। वह वर्ष 1975 में सेवानिवृत्त हुए और 1980 में उनका निधन हो गया। सेवाकाल और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नियमित पेंशन मिलती रही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब परिवार ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया, तो विभाग ने फाइलों में अड़ंगा लगा दिया। विवाद का मुख्य कारण नाम की स्पेलिंग थी।

विभागीय सर्विस रिकॉर्ड में उनका नाम शिखर नाथ शुक्ला दर्ज था, जबकि आवेदन पत्र और कुछ दस्तावेजों में शेखर नाथ शुक्ला लिखा गया था। अंग्रेजी में लिखे नाम से इससे ‘आई’ और ‘ई’ का अंतर आ गया। इसे आधार बनाकर विभाग ने पारिवारिक पेंशन देने से मना कर दिया। यह मामला 45 साल तक लटका रहा। याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली पेंशन की गुहार लगाई।