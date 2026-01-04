Hindustan Hindi News
कुदरत का करिश्मा: डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, घर पर फ्रिजर में रखने के बाद हो गया जिंदा

कुदरत का करिश्मा: डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, घर पर फ्रिजर में रखने के बाद हो गया जिंदा

संक्षेप:

मृत घोषित व्यक्ति के घर में रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का तांता लगा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करीब आधे घंटे बाद परिजनों ने देखा कि 'शव' के हाथ-पैर में हलचल हो रही है।

Jan 04, 2026 07:43 am IST
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक ऐसी हैरतअंगेज घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। कोई इसे कुदरत का करिश्मा बोल रहा है तो कोई डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही कह रहे हैं। गुरसहायगंज कस्बे में एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। लोग शव घर लाए और फ्रीजर में रखकर रिश्तेदारों का इंतजार करने लगे तो अचानक मृत घोषित व्यक्ति जिंदा हो गया। इस 'चमत्कार' को देखकर जहां परिजनों की आंखों से बहते आंसू खुशी में बदल गए, वहीं इलाके में यह घटना चर्चा का केंद्र बन गई है।

मामला गुरसहायगंज कस्बे के तिर्वा रोड स्थित एक दुकानदार से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, बीती 31 दिसंबर की शाम वह अपने घर लौटे थे और बाहर जल रहे अलाव के पास बैठे थे। तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा या कोई अन्य गंभीर समस्या हुई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें आनन-फानन में स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे।

डॉक्टरों की 'मौत' की पुष्टि और मातम

परिजनों का कहना है कि 2 जनवरी की शाम करीब 6 बजे अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया और शव ले जाने को कह दिया। घर में मौत की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन 'शव' को लेकर गुरसहायगंज पहुंचे। चूंकि रात काफी हो चुकी थी और अंतिम संस्कार सुबह होना था, इसलिए शव को सुरक्षित रखने के लिए नगर पालिका से विशेष डीप फ्रीजर मंगवाया गया। परिजनों ने भारी मन से अपने प्रियजन को उस फ्रीजर में लिटा दिया।

चमत्कार देख फटी रह गईं आंखें

घर में रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का तांता लगा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करीब आधे घंटे बाद परिजनों ने देखा कि 'शव' के हाथ-पैर में हल्की हलचल हो रही है। पहले तो लोगों को भ्रम लगा, लेकिन जब शरीर में कंपन बढ़ा और सांसें चलने के स्पष्ट संकेत मिले तो अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला। शरीर में गर्माहट और पल्स देखकर हर कोई दंग रह गया।

दोबारा कानपुर रवाना

बिना एक पल की देरी किए परिजन उन्हें उसी हाल में लेकर दोबारा कानपुर के अस्पताल की ओर दौड़े। इसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति अभी भी नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। इस घटना ने एक ओर जहां भगवान के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाया है, वहीं कानपुर के उस अस्पताल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ा दिया है, जिसने बिना गहन जांच के मरीज को मृत घोषित कर दिया था। यदि परिजन तुरंत फ्रीजर न मंगवाते या कुछ और देर हो जाती, तो शायद एक जीवित व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता। फिलहाल, पूरा इलाका उनके पूरी तरह ठीक होकर लौटने की प्रार्थना कर रहा है।