ट्यूशन से घर लौट रहीं नाबालिग छात्रा को रास्ते में खींचा, डर के मारे चीखने लगीं दो बहनें; फिर...

उत्तर प्रदेश के हापुड़ के कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला भंडापट्टी काजीवाड़ा में मस्जिद के पास ट्यूशन से घर लौट रही तीन नाबालिग बहनों में से एक का हाथ पकड़कर किशोर ने खींचने की कोशिश की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने बाल अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं, हापुड़ में एक और घटना की बड़ी चर्चा हो रही है। इसमें एक पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ बाइक पर जाते देखा तो चुपके से उसका पीछा करने लगा। पति ने दोनों को सड़क पर पकड़ लिया। इसके बाद बीच सड़क पर मारपीट होने लगी।

जानकारी के अनुसार हापुड़ के एक मोहल्ले की 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा शुक्रवार शाम अपनी चचेरी और तेहेरी बहन के साथ ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। जैसे ही वह मोहल्ला भंडापट्टी काजीवाड़ा स्थित मस्जिद के पास पहुंची तो पहले से ही वहां घात लगाए खड़े एक किशोर ने एक बहन का हाथ खींचकर ले जाने की कोशिश की। यह देख वहां मौजूद अन्य दो बहनें डर के मारे चीखने लगीं। अचानक हुई इस वारदात से तीनों बहनें घबरा गई। किसी तरह छात्रा ने किशोर से अपना हाथ छुड़ाया और तुंरत वहां से चली गई। पीड़ित छात्रा के चाचा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

प्रेमी संग पकड़ा तो पत्नी ने पति को पीटा वहीं, कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में मेरठ रोड स्थित फ्लाईओवर के पास एक विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी। इसी बीच उसके पति ने पीछा करते हुए दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया। इसके बाद बीच सड़क पर ही मारपीट होने से अफरातफरी मच गई। बताया जाता है कि पत्नी ने पति के साथ मारपीट कर दी। किसी तरह यातायात पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराकर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ शांतिभंग करने की धाराओं में कार्रवाई की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार, महिला और उसका पति कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी हैं। पति को काफी समय से पत्नी पर शक था। शनिवार को वैलेंटाइन डे पर महिला जब घर से निकली और बाइक पर अपने प्रेमी के साथ बैठकर मेरठ रोड की ओर जा रही थी। इसी बीच पति ने चुपके से उनका पीछा किया। फ्लाईओवर के पास पहुंचते ही पति ने दोनों को रोक लिया। बताया गया कि पति के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच मारपीट शुरू हो गई। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई और लोगों की भीड़ एकत्र हो गए। मारपीट होती देख यातायात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी कर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। इस दौरान पति और परिजन ने महिला के प्रेमी को पकड़े रखा। इसी बीच किसी ने मोबाइल से पूरा वीडियो कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।