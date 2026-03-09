नाबालिग लड़की को धमकाकर अश्लील वीडियो बनाया, बाग में ले जाकर किया गैंगरेप
पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी 15 वर्ष की नाबालिग पुत्री है। गांव के तीन आरोपितों ने उसके साथ छेड़खानी करके उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बीते 5 मार्च को वह रिश्तेदारी में गई थीं। उसी रात तीनों बेटी को धमकी देकर गांव के बाग में लेकर चले गए। वहां आरोपित ने अपने दो दोस्त के साथ बेटी से दुष्कर्म किया।
UP News: यूपी के संतकबीनगर के बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बीते पांच मार्च की रात गांव के ही तीन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। जिसमें दो बाल अपचारी शामिल हैं। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंगरेप, जानबूझकर अपमानित करने, गंभीर चोट पहुंचाने, यौन हमले और गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रविवार को गांव से ही अंम्बेडकर मूर्ति के पास से दो बाल अपचारी समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।
पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया है कि उसकी 15 वर्ष की नाबालिग पुत्री है। गांव के तीन आरोपितों ने उसके साथ छेड़खानी करके उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बीते 5 मार्च को वह रिश्तेदारी में गई थीं। उसी रात साढ़े दस बजे तीनों आरोपी बेटी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गांव के उत्तर बाग में लेकर चले गए। वहां आरोपित ने अपने दो दोस्त के साथ मिलकर बेटी से दुष्कर्म किया।
धमकी देकर कहा कि किसी से बताओगी तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। मां के अनुसार वारदात के बाद उनकी लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। होश आने पर वह घर आई सारी घटना घर के लोगों को बताई। घरवालों ने उन्हें भी फोन करके सारी घटना की जानकारी दी।
मां के अनुसार उनकी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई। उसे अस्प्ताल ले जाया। जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को आरोपी अभिषेक और दो बाल अपचारी को गांव के ही अम्बेडकर मूर्ति के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया।
वहां से एक को जेल भेज दिया। दो बाल अपचारियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वालों में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा सतीश कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश कुमार, अमित यादव, संजीव यादव, महिला कांस्टेबल सुनीता शामिल रहीं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें