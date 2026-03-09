नाबालिग लड़की को धमकाकर अश्लील वीडियो बनाया, बाग में ले जाकर किया गैंगरेप

पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी 15 वर्ष की नाबालिग पुत्री है। गांव के तीन आरोपितों ने उसके साथ छेड़खानी करके उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बीते 5 मार्च को वह रिश्तेदारी में गई थीं। उसी रात तीनों बेटी को धमकी देकर गांव के बाग में लेकर चले गए। वहां आरोपित ने अपने दो दोस्त के साथ बेटी से दुष्कर्म किया।

UP News: यूपी के संतकबीनगर के बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बीते पांच मार्च की रात गांव के ही तीन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। जिसमें दो बाल अपचारी शामिल हैं। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंगरेप, जानबूझकर अपमानित करने, गंभीर चोट पहुंचाने, यौन हमले और गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रविवार को गांव से ही अंम्बेडकर मूर्ति के पास से दो बाल अपचारी समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया है कि उसकी 15 वर्ष की नाबालिग पुत्री है। गांव के तीन आरोपितों ने उसके साथ छेड़खानी करके उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बीते 5 मार्च को वह रिश्तेदारी में गई थीं। उसी रात साढ़े दस बजे तीनों आरोपी बेटी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गांव के उत्तर बाग में लेकर चले गए। वहां आरोपित ने अपने दो दोस्त के साथ मिलकर बेटी से दुष्कर्म किया।

धमकी देकर कहा कि किसी से बताओगी तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। मां के अनुसार वारदात के बाद उनकी लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। होश आने पर वह घर आई सारी घटना घर के लोगों को बताई। घरवालों ने उन्हें भी फोन करके सारी घटना की जानकारी दी।

मां के अनुसार उनकी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई। उसे अस्प्ताल ले जाया। जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को आरोपी अभिषेक और दो बाल अपचारी को गांव के ही अम्बेडकर मूर्ति के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया।