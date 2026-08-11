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नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत में खींच गैंगरेप, SOG समेत 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटीं

By Ajay Singh
संवाददाता, बरेली
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13 साल की नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई के साथ गांव के बाहर खेत में बकरी चराने गई थी। उसका भाई कुछ दूरी पर खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाला विमलेश अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। दोनों किशोरी को खींचकर गन्ने के खेत में ले गए। वहां दोनों ने किशोरी से दुष्कर्म किया और छोड़कर भाग निकले।

a minor girl dragged into a sugarcane field and gang raped three teams including sog are searching for the accused
नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत में खींच गैंगरेप, SOG समेत 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटीं

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र में खेत में बकरी चराने गई एक किशोरी को गन्ने के खेत में खींचकर दो युवकों ने गैंगरेप किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी की सूचना पर एसएसपी बरेली ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। उन्होंने एसओजी समेत पुलिस की तीन टीमें आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए लगाई हैं। इसके साथ पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। एसओजी और पुलिस टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं।

बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी रविवार शाम अपने छोटे भाई के साथ गांव के बाहर खेत में बकरी चराने गई थी। और उसका भाई कुछ दूरी पर खेल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाला विमलेश अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और किशोरी को खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां दोनों ने किशोरी से दुष्कर्म किया और छोड़कर भाग निकले। किसी तरह किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और परिजन को आपबीती बताई। किशोरी की मां उसे लेकर थाने पहुंचीं और विमलेश समेत दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवाबगंज इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव के साथ ही एसओजी की टीम भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई है।

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छह साल तक शोषण के बाद शादी से इनकार

वहीं बरेली की ही एक समुदाय विशेष की युवती ने दूसरे समुदाय के युवक पर शादी का झांसा देकर छह साल तक शारीरिक शोषण करने और फिर शादी से इनकार करने का आरोप लगाकर एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है।

बारादरी क्षेत्र की युवती ने आरोप लगाया कि करीब छह साल पहले वह युवक के संपर्क में आई और उसने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो-वीडियो बना लीं। उससे करीब दो लाख रुपये नकद और तीन लाख रुपये ऑनलाइन भी ट्रांसफर करा लिए। मगर कुछ दिन पहले आरोपी ने फोन पर गाली-गलौज किया और दोनों के धर्म अलग बताकर शादी से इनकार कर दिया। विरोध करने पर आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी और फिर से जान से मारने की धमकी दी। शादी के संबंध में 13 जुलाई को दोनों के बीच कचहरी में नोटरी समझौतानामा भी हुआ था लेकिन वह भी फिर भी इनकार कर रहा है। इस पर युवती ने सोमवार को एसएसपी ऑफिस में शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है।

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पड़ोसी किशोर ने छह साल के बच्चे से किया कुकर्म

वहीं बरेली के ही एक अन्य घटनाक्रम में पड़ोस में रहने वाले किशोर ने छह साल के बच्चे को झाड़ियों में ले जाकर कुकर्म किया। बच्चे की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी हिरासत में ले लिया है। बारादरी क्षेत्र की महिला ने पुलिस को बताया कि रविवार रात करीब 9:30 बजे पड़ोस में रहने वाला 14 साल का लड़का उनके बेटे को बहलाकर ले गया। काफी देर तक वह नहीं लौटा तो वे लोग खोजबीन करने लगे। इसी दौरान घर के पीछे झाड़ियों में वह खून से लथपथ हालत में मिला। बच्चे ने बताया कि पड़ोसी लड़के ने उसके साथ गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वह बच्चे को लेकर बारादरी थाने पहुंचीं तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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