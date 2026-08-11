नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत में खींच गैंगरेप, SOG समेत 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटीं

13 साल की नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई के साथ गांव के बाहर खेत में बकरी चराने गई थी। उसका भाई कुछ दूरी पर खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाला विमलेश अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। दोनों किशोरी को खींचकर गन्ने के खेत में ले गए। वहां दोनों ने किशोरी से दुष्कर्म किया और छोड़कर भाग निकले।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र में खेत में बकरी चराने गई एक किशोरी को गन्ने के खेत में खींचकर दो युवकों ने गैंगरेप किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी की सूचना पर एसएसपी बरेली ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। उन्होंने एसओजी समेत पुलिस की तीन टीमें आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए लगाई हैं। इसके साथ पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। एसओजी और पुलिस टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं।

बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी रविवार शाम अपने छोटे भाई के साथ गांव के बाहर खेत में बकरी चराने गई थी। और उसका भाई कुछ दूरी पर खेल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाला विमलेश अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और किशोरी को खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां दोनों ने किशोरी से दुष्कर्म किया और छोड़कर भाग निकले। किसी तरह किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और परिजन को आपबीती बताई। किशोरी की मां उसे लेकर थाने पहुंचीं और विमलेश समेत दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवाबगंज इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव के साथ ही एसओजी की टीम भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई है।

छह साल तक शोषण के बाद शादी से इनकार वहीं बरेली की ही एक समुदाय विशेष की युवती ने दूसरे समुदाय के युवक पर शादी का झांसा देकर छह साल तक शारीरिक शोषण करने और फिर शादी से इनकार करने का आरोप लगाकर एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है।

बारादरी क्षेत्र की युवती ने आरोप लगाया कि करीब छह साल पहले वह युवक के संपर्क में आई और उसने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो-वीडियो बना लीं। उससे करीब दो लाख रुपये नकद और तीन लाख रुपये ऑनलाइन भी ट्रांसफर करा लिए। मगर कुछ दिन पहले आरोपी ने फोन पर गाली-गलौज किया और दोनों के धर्म अलग बताकर शादी से इनकार कर दिया। विरोध करने पर आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी और फिर से जान से मारने की धमकी दी। शादी के संबंध में 13 जुलाई को दोनों के बीच कचहरी में नोटरी समझौतानामा भी हुआ था लेकिन वह भी फिर भी इनकार कर रहा है। इस पर युवती ने सोमवार को एसएसपी ऑफिस में शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है।