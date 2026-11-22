लखनऊ के रहीमाबाद में 15 साल की लड़की के साथ एक नाबालिग ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। अपने खेत पर जा रही लड़की को खींचकर वह झाड़ियों में ले गया। लड़की चीखने लगी तो आरोपी ने बुरी तरह उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद लड़की के साथ रेप किया। झाड़ियों में लड़की को चीखता-चिल्लाता छोड़कर आरोपी फरार हो गया।

रहीमाबाद (लखनऊ), संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में एक हैरान और चिंता पैदा करने वाली वारदात सामने आई है। यहां 15 साल की एक लड़की के साथ पड़ोसी गांव के नाबालिग ने हैवानियत की हद पार कर दी। अपने खेत जा रही इस किशोरी को उसने बंधक बना लिया। किशोरी को खींच कर वह झाड़ियों में ले गया। इस दौरान किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर किशोर ने उसे लात-घूंसों से पीट-पीटकर बदहाल कर दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर घायल किशोरी को झाड़ियों में फेंक कर आरोपी फरार हो गया। काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिवार वाले तलाश में निकले तो किशोरी को गंभीर हालत में झाड़ियों में पड़ा देखा। भाई को देखते ही किशोर चीख-चीख कर रोने लगी और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

रहीमाबाद के एक गांव की 15 वर्षीय यह किशोरी शुक्रवार दोपहर अपने खेत पर काम करने जा रही थी। किशोरी के अनुसार सुनसान रास्ते पर अचानक पड़ोसी गांव में रहने वाला 16 साल का एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया। लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। किशोरी के विरोध करने पर आरोपी किशोर ने उस पर हमला कर दिया। उसने किशोरी को लात-घूंसों से जमकर पीटा। इस दौरान पेट, मुंह और चेहरे पर चोट लगने से किशोरी चीखने लगी। आरोपी किशोर, किशोरी को खींच कर झाड़ियों के पास ले गया। वहां उसने जबरन किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के विरोध करने पर उसे दोबारा जमकर पीटा। किशोरी बुरी तरह पिटाई से घायल हो गई। बेहाल होकर वह रोने लगी। किशोर उसे रोता-बिलखता झाड़ियों में छोड़कर मौके से भाग निकला।

भाई को देखते फूट फूट कर रोने लगी उधर, किशोरी के काफी देर तक नहीं लौटने पर परिवार वाले परेशान हो गए। उन्होंने किशोरी को गांव में ढूंढना शुरू कर दिया। किशोरी को ढूंढता हुआ उसका भाई खेत की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो झाड़ियों में घायल पड़ी बहन की सिसकियां सुनाई दीं। भाई को देखते ही किशोरी फूट-फूट कर रोने लगी और अपने साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी दी। किशोरी की बातें सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। परिवारवाले आक्रोश से भर गए। इसके बाद किशोरी को लेकर उसका भाई रहीमाबाद थाने पहुंचा। वहां उसने आरोपी किशोर के खिलाफ किशोरी को बंधक बनाकर रेप, पॉस्को, एससीएसटी के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई।