फॉलोअर्स के लिए नाबालिग ने किया धर्म का अपमान, हिंदू देवी-देवताओं पर बनाया आपत्तिजनक वीडियो

संक्षेप: इटावा में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए एक किशोरी ने हिंदू धर्म का अपमान किया। किशोरी ने देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो के वायरल होने पर क्षेत्र में तनाव फैल गया।

यूपी के इटावा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए एक किशोरी ने हिंदू धर्म का अपमान किया। किशोरी ने देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। इससे हिंदूओं में भारी आक्रोश फैल गया। उधर, मामले की जानकारी होने पुलिस ने किशोरी और उसके मां-बाप को हिरासत में ले लिया।

ये मामला आजद नगर का है। यहां रहने वाली एक किशोरी ने 27 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर एक मिनट का वीडियो अपलोड किया था,जिसमें हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा है कि वीडियो उसने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने और ऑनलाइन कमाई के उद्देश्य से बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच में पाया कि वीडियो लड़की ने अपने पिता मोहम्मद शब्बीर उर्फ साबिर, मां शमीना और आजाद नगर टीला निवासी दोस्त आसिफ की जानकारी में बनाया था।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय नाथ राय ने बताया कि यह वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और आर्थिक लाभ पाने के लिए बनाया गया था। माता-पिता को इस कृत्य की जानकारी थी लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को रोकने का प्रयास नहीं किया। फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में 2 नवंबर को किशोरी, उसके माता-पिता और आसिफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया।