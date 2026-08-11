रहम की गुहार के बीच तलवार से काटता रहा नाबालिग, गोरखपुर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा

गोरखपुर के शिव कुमार तिवारी हत्याकांड की खूब चर्चा हो रही है। इस बीच इस हत्याकांड का एक कथित वीडियो सामने आया है जिसमें एक नाबालिग शिव कुमार तिवारी पर तलवार से वार करता दिख रहा है। वायरल वीडियो में अधिवक्ता के पिता शिवकुमार जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिवकुमार तिवारी हत्याकांड सुर्खियों में है। इस हत्याकांड के तीन दिन बाद सामने आया वीडियो रूह कंपा देने वाला है। वायरल वीडियो में अधिवक्ता के पिता शिवकुमार जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं और नाबालिग उन पर लगातार तलवार से हमला करता दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोग शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता है। रोकने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो उसे भी हमले की धमकी देता नजर आता है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इसे देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि, ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो शिवकुमार की हत्या के दौरान का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाबालिग आरोपित ई-रिक्शा रोककर घायल शिवकुमार को घेर रहा है। ई-रिक्शा से उतरकर वह बचने का प्रयास करते हैं लेकिन वह तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। शिवकुमार बचने के लिए पीछे हटते और हाथ जोड़ते हुए आरोपित से रहम की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन खून का प्यासा आरोपित उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं रख रहा है। भागने का प्रयास करने पर दौड़ा-दौड़ाकर तलवार से वार कर रहा है। शिवकुमार के बचाव की कोशिश और आसपास के लोगों की रोकने की आवाजों के बावजूद हमला जारी रहता है। कुछ ही देर में पूरा घटनाक्रम अफरातफरी में बदल जाता है।

विचलित कर रही आरोपित की क्रूरता वायरल वीडियो का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा वह है, जब खून से लथपथ शिवकुमार हमलावर के सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं। वह खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर रुकने के बजाय उनकी ओर बढ़ता रहता है। आरोपित ने तलवार से मारकर उनका हाथ काट दिया था। वह कटा हुआ हाथ पकड़े थे, इसी बीच पैर में मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। शिवकुमार बैठ गए तो गर्दन पर प्रहार कर जान ले ली। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसे देखा है। वीडियो सामने आने के बाद हत्याकांड को लेकर इलाके में फिर चर्चा तेज हो गई है। लोगों में नाबालिग की क्रूरता को लेकर आक्रोश है।

पुलिस सतर्क, बढ़ाई गई गश्त वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। इलाके में गश्त और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों का प्रयास है कि घटना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने। पुलिस इस बात को लेकर भी विशेष सतर्कता बरत रही है कि हत्याकांड को जातिगत विवाद का रूप देकर माहौल खराब करने की कोशिश न हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और उससे जुड़ी पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है।