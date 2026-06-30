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पेशेंट की छेड़खानी से परेशान हुई अस्पताल में नर्सें, छूने की कोशिश करने वाले मरीज को भगाने की मांग

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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नर्सों का कहना है कि मरीज कुछ दिनों से ही नशा करने के बाद अक्सर अपना आपा खो देता है। वह गाली-गलौज करता है, महिला स्टाफ से अभद्र भाषा में बात करता है। वह कई बार पकड़ने की कोशिश भी कर चुका है। उसके व्यवहार से वार्ड में ड्यूटी करने वाली नर्सें खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

पेशेंट की छेड़खानी से परेशान हुई अस्पताल में नर्सें, छूने की कोशिश करने वाले मरीज को भगाने की मांग

उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक अस्पताल में बेड नंबर 34 पर भर्ती होकर इलाज करा रहा एक मरीज नर्सिंग स्टाफ के लिए डर की वजह बन गया है। फरवरी से भर्ती अधेड़ उम्र का यह मरीज नशे में महिला नर्सों से बदसलूकी करता है। गंदे शब्दों के साथ शरीर को छूने का प्रयास भी करता है। परेशान नर्सों ने प्रबंधन को पत्र लिखकर उसे वार्ड से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो किसी दिन कोई बड़ा कांड कर देगा।

जानकारी के अनुसार, मरीज इस साल पांच फरवरी से भर्ती है। वार्ड की स्टाफ नर्स सुपिंद्रर कौर कहती हैं कि परिवार का कोई सदस्य न होने के कारण उसे लावारिस मानते हुए भर्ती किया गया था। उसका बायां पैर एक साल पहले ही घुटने के नीचे से कटा है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि मरीज कुछ दिनों से ही नशा करने के बाद अक्सर अपना आपा खो देता है। वह गाली-गलौज करता है, महिला स्टाफ से अभद्र भाषा में बात करता है और कई बार पकड़ने की कोशिश भी कर चुका है। उसके व्यवहार से वार्ड में ड्यूटी करने वाली नर्सें खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी वजह से अस्पताल प्रबंधन को लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि प्रमोद की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। समय रहते उसे वार्ड से नहीं हटाया गया तो किसी दिन कोई अप्रिय घटना या कांड हो सकता है।

खाना और रहना मिले तो अभी चला जाऊंगा

वहीं मरीज का दावा है कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। पहले माता और पांच साल पहले पिता का निधन हो गया था। माता-पिता के साथ वह कानपुर के चमनगंज में रहता था। वह शादी-ब्याह में वेटर का काम करता था। सालभर पहले संक्रमण के कारण एक अन्य अस्पताल में उसका पैर काट दिया गया। तकलीफ होने पर वह फरवरी में इस अस्पताल में भर्ती हो गया। मौजूदा समय में उसे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी वह अस्पताल छोड़कर नहीं जा रहा है। इस पर उसका कहना है कि यहां दो वक्त का खाना और रहने को मिल रहा है। बाहर उसे ये सब मिलने लगे तो वह अस्पताल छोड़ने को तैयार है। नर्सों से बदसलूकी और नशा करने की बात पर उसने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं।

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मानवता के आधार पर बाहर कैसे निकालें

अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि मरीज की स्थिति मानवीय आधार पर विचार करने योग्य है। उसका कोई परिजन या देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए उसे अस्पताल से बाहर करना आसान नहीं है। हालांकि नर्सिंग स्टाफ की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। मरीज को कड़ी चेतावनी दी जाएगी, उसकी निगरानी बढ़ाई जाएगी और अगर दोबारा अभद्रता की शिकायत मिली तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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