पेशेंट की छेड़खानी से परेशान हुई अस्पताल में नर्सें, छूने की कोशिश करने वाले मरीज को भगाने की मांग

नर्सों का कहना है कि मरीज कुछ दिनों से ही नशा करने के बाद अक्सर अपना आपा खो देता है। वह गाली-गलौज करता है, महिला स्टाफ से अभद्र भाषा में बात करता है। वह कई बार पकड़ने की कोशिश भी कर चुका है। उसके व्यवहार से वार्ड में ड्यूटी करने वाली नर्सें खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक अस्पताल में बेड नंबर 34 पर भर्ती होकर इलाज करा रहा एक मरीज नर्सिंग स्टाफ के लिए डर की वजह बन गया है। फरवरी से भर्ती अधेड़ उम्र का यह मरीज नशे में महिला नर्सों से बदसलूकी करता है। गंदे शब्दों के साथ शरीर को छूने का प्रयास भी करता है। परेशान नर्सों ने प्रबंधन को पत्र लिखकर उसे वार्ड से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो किसी दिन कोई बड़ा कांड कर देगा।

जानकारी के अनुसार, मरीज इस साल पांच फरवरी से भर्ती है। वार्ड की स्टाफ नर्स सुपिंद्रर कौर कहती हैं कि परिवार का कोई सदस्य न होने के कारण उसे लावारिस मानते हुए भर्ती किया गया था। उसका बायां पैर एक साल पहले ही घुटने के नीचे से कटा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मरीज कुछ दिनों से ही नशा करने के बाद अक्सर अपना आपा खो देता है। वह गाली-गलौज करता है, महिला स्टाफ से अभद्र भाषा में बात करता है और कई बार पकड़ने की कोशिश भी कर चुका है। उसके व्यवहार से वार्ड में ड्यूटी करने वाली नर्सें खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी वजह से अस्पताल प्रबंधन को लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि प्रमोद की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। समय रहते उसे वार्ड से नहीं हटाया गया तो किसी दिन कोई अप्रिय घटना या कांड हो सकता है।

खाना और रहना मिले तो अभी चला जाऊंगा वहीं मरीज का दावा है कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। पहले माता और पांच साल पहले पिता का निधन हो गया था। माता-पिता के साथ वह कानपुर के चमनगंज में रहता था। वह शादी-ब्याह में वेटर का काम करता था। सालभर पहले संक्रमण के कारण एक अन्य अस्पताल में उसका पैर काट दिया गया। तकलीफ होने पर वह फरवरी में इस अस्पताल में भर्ती हो गया। मौजूदा समय में उसे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी वह अस्पताल छोड़कर नहीं जा रहा है। इस पर उसका कहना है कि यहां दो वक्त का खाना और रहने को मिल रहा है। बाहर उसे ये सब मिलने लगे तो वह अस्पताल छोड़ने को तैयार है। नर्सों से बदसलूकी और नशा करने की बात पर उसने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं।