यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के नाम पर ठगी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, ऐसे फंसाता था अभ्यर्थी

अनुज खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात गोपाल रावत नाम के आदमी से हुई, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर ठगी करता है। गोपाल ने ही अनुज को कहा कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए कमीशन पर अभ्यर्थी दिलाओ।

UP Police Sub Inspector Recruitment Exam: यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को मथुरा में गिरफ्तार किया है। आरोपी का काम अभ्यर्थियों की मुलाकात गिरोह से कराने का था। गिरोह के सरगना समेत बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है।

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एसटीएफ के एएसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के मद्देनजर मुख्यालय से अलर्ट जारी किया गया था। इसी को लेकर नकल कराने वाले गैंग और उनके सदस्यों पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। इसी कार्रवाई के दौरान पता चला कि मथुरा राया थानाक्षेत्र के गांव हवेली निवासी अनुज कुमार कुछ लोगों को यूपी पुलिस दरोगा भर्ती में पास कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 14 मार्च को मथुरा बरेली हाईवे से राया जाने वाले रास्ते पर अनुज को गिरफ्तार कर लिया।

खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था अनुज अनुज से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और राया में ही कोचिंग भी कर रहा था। बताया कि कुछ समय पहले अनुज की मुलाकात गोपाल रावत नाम के आदमी से हुई, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर ठगी करता है। गोपाल ने ही अनुज को कहा कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी दिलाओ, जिसकी एवज में कमीशन दिया जाएगा। एक अभ्यर्थी को पास कराने के लिए 22 लाख रुपये मांगे जा रहे थे। अनुज का काम अभ्यर्थियों के नाम और मोबाइल नंबर समेत जानकारी गोपाल को देना होता था। अनुज मौखिक रूप से भर्ती कराने का प्रचार भी कर रहा था। उसकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को भर्ती कराने का झांसा देकर ठगी के इस जाल में उलझाने की होती थी।