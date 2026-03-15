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यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के नाम पर ठगी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, ऐसे फंसाता था अभ्यर्थी

Mar 15, 2026 06:38 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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अनुज खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात गोपाल रावत नाम के आदमी से हुई, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर ठगी करता है। गोपाल ने ही अनुज को कहा कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए कमीशन पर अभ्यर्थी दिलाओ।

यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के नाम पर ठगी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, ऐसे फंसाता था अभ्यर्थी

UP Police Sub Inspector Recruitment Exam: यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को मथुरा में गिरफ्तार किया है। आरोपी का काम अभ्यर्थियों की मुलाकात गिरोह से कराने का था। गिरोह के सरगना समेत बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है।

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एसटीएफ के एएसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के मद्देनजर मुख्यालय से अलर्ट जारी किया गया था। इसी को लेकर नकल कराने वाले गैंग और उनके सदस्यों पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। इसी कार्रवाई के दौरान पता चला कि मथुरा राया थानाक्षेत्र के गांव हवेली निवासी अनुज कुमार कुछ लोगों को यूपी पुलिस दरोगा भर्ती में पास कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 14 मार्च को मथुरा बरेली हाईवे से राया जाने वाले रास्ते पर अनुज को गिरफ्तार कर लिया।

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खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था अनुज

अनुज से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और राया में ही कोचिंग भी कर रहा था। बताया कि कुछ समय पहले अनुज की मुलाकात गोपाल रावत नाम के आदमी से हुई, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर ठगी करता है। गोपाल ने ही अनुज को कहा कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी दिलाओ, जिसकी एवज में कमीशन दिया जाएगा। एक अभ्यर्थी को पास कराने के लिए 22 लाख रुपये मांगे जा रहे थे। अनुज का काम अभ्यर्थियों के नाम और मोबाइल नंबर समेत जानकारी गोपाल को देना होता था। अनुज मौखिक रूप से भर्ती कराने का प्रचार भी कर रहा था। उसकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को भर्ती कराने का झांसा देकर ठगी के इस जाल में उलझाने की होती थी।

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8 लाख नकद और बाकी का चेक लेता था गैंग

गिरोह परीक्षा पास कराने के नाम पर 22 लाख रुपये मांगता है। तीन लाख रुपये परीक्षा से पहले और 5 लाख रुपये परीक्षा में पास होने के बाद लिए जा रहे थे। बाकी की रकम बैंक चेक के रूप में ले ली जाती थी, ताकि लोगों को विश्वास हो सके। यदि अभ्यर्थी अपने आप परीक्षा पास कर लेता है तो रकम यह गिरोह हड़प लेता है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर पाता तो उसका पैसा गिरोह द्वारा वापस कर दिया जाता था। इस मामले में एसटीएफ की ओर से मथुरा के राया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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