दवा कारोबारी पिता ने जुड़वा बेटियों का चापड़ से रेता गला, बगल के कमरे में सो रही थी पत्नी और बेटा

दवा कारोबारी ने रात को दो से ढाई बजे के बीच अपनी जुड़वा बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। स्टील के चापड़ से वह जब इस बेरहम हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे तो बगल के कमरे में उनकी पत्नी और बेटा सो रहे थे। पत्नी को घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह पुलिस ने उन्हें नींद से जगाया।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दवा कारोबारी ने अपनी जुड़वा बच्चियों की गला रेतकर हत्या कर दी। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के अपने फ्लैट के एक कमरे उसने जब ये कांड किया तो पत्नी और बेटा बगल के कमरे में सो रहे थे। पत्नी को घटना का पता तब चला जब पुलिस ने उन्हें जगाया। दवा कारोबारी की करीब 13 साल पहले लव मैरिज हुई थी। एक बेटा और जुड़वा बेटियों के इस परिवार को किसकी नजर लग गई पता नहीं लेकिन रविवार तड़के सामने आए मासूम बच्चियों के इस नृशंस हत्याकांड से त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के लोग ही नहीं जिसने भी घटना के बारे में जाना वो थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया।

कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के K-ब्लॉक किदवईनगर इलाके में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट फेज-2 में दवा कारोबारी अपने परिवार के साथ किराए के फ्लैट में रहते थे। रविवार को उन्होंने अपनी 11 वर्षीय जुड़वा बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद यूपी-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और दूसरे कमरे में सो रही पत्नी को जगाया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। साक्ष्य संकलन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस की जांच में घरेलू कलह में हत्या करने की बात सामने आई है।

आठ साल से किराए पर रह रहा था परिवार शशि रंजन मिश्रा अपनी पत्नी रेशमा छेत्री, दो बेटियों रिद्धी-सिद्धि और एक बेटे के साथ त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में विवेक गुप्ता के फ्लैट में आठ साल से किराए पर रह रहे थे। जिन बच्चियों की हत्या की गई है वे मदर टेरेसा मिशन हाईस्कूल में कक्षा पांच की छात्राएं थीं। पुलिस के मुताबिक, बच्चियों के पिता शशि रंजन मिश्रा ने खुद ही सुबह करीब 4:30 बजे फोन कर घटना की सूचना दी। इंस्पेक्टर बहादुर सिंह के अनुसार, वारदात रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की है। मौके से एक स्टील का चापड़ (धारदार हथियार)बरामद हुआ है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। पिता ने हत्या की बात कबूली है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के समय बेटा दूसरे कमरे में मां के साथ सो रहा था। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेशमा को जगाया तो उन्हें घटना का पता चला। पुलिस ने मौके से आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है।