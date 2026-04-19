Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दवा कारोबारी पिता ने जुड़वा बेटियों का चापड़ से रेता गला, बगल के कमरे में सो रही थी पत्नी और बेटा

Apr 19, 2026 10:37 am ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
share

दवा कारोबारी ने रात को दो से ढाई बजे के बीच अपनी जुड़वा बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। स्टील के चापड़ से वह जब इस बेरहम हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे तो बगल के कमरे में उनकी पत्नी और बेटा सो रहे थे। पत्नी को घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह पुलिस ने उन्हें नींद से जगाया। 

दवा कारोबारी पिता ने जुड़वा बेटियों का चापड़ से रेता गला, बगल के कमरे में सो रही थी पत्नी और बेटा

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दवा कारोबारी ने अपनी जुड़वा बच्चियों की गला रेतकर हत्या कर दी। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के अपने फ्लैट के एक कमरे उसने जब ये कांड किया तो पत्नी और बेटा बगल के कमरे में सो रहे थे। पत्नी को घटना का पता तब चला जब पुलिस ने उन्हें जगाया। दवा कारोबारी की करीब 13 साल पहले लव मैरिज हुई थी। एक बेटा और जुड़वा बेटियों के इस परिवार को किसकी नजर लग गई पता नहीं लेकिन रविवार तड़के सामने आए मासूम बच्चियों के इस नृशंस हत्याकांड से त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के लोग ही नहीं जिसने भी घटना के बारे में जाना वो थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया।

कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के K-ब्लॉक किदवईनगर इलाके में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट फेज-2 में दवा कारोबारी अपने परिवार के साथ किराए के फ्लैट में रहते थे। रविवार को उन्होंने अपनी 11 वर्षीय जुड़वा बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद यूपी-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और दूसरे कमरे में सो रही पत्नी को जगाया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। साक्ष्य संकलन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस की जांच में घरेलू कलह में हत्या करने की बात सामने आई है।

ये भी पढ़ें:यूपी : 11 साल की जुड़वा बेटियों की गला काटकर की हत्या, पिता ने खेला खूनी खेल

आठ साल से किराए पर रह रहा था परिवार

शशि रंजन मिश्रा अपनी पत्नी रेशमा छेत्री, दो बेटियों रिद्धी-सिद्धि और एक बेटे के साथ त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में विवेक गुप्ता के फ्लैट में आठ साल से किराए पर रह रहे थे। जिन बच्चियों की हत्या की गई है वे मदर टेरेसा मिशन हाईस्कूल में कक्षा पांच की छात्राएं थीं। पुलिस के मुताबिक, बच्चियों के पिता शशि रंजन मिश्रा ने खुद ही सुबह करीब 4:30 बजे फोन कर घटना की सूचना दी। इंस्पेक्टर बहादुर सिंह के अनुसार, वारदात रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की है। मौके से एक स्टील का चापड़ (धारदार हथियार)बरामद हुआ है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। पिता ने हत्या की बात कबूली है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के समय बेटा दूसरे कमरे में मां के साथ सो रहा था। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेशमा को जगाया तो उन्हें घटना का पता चला। पुलिस ने मौके से आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है।

ये भी पढ़ें:पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर तत्काल रोक, पहले होगी ये जांच

पत्नी ने नौकरानी को फोन कर बुलाया

वहीं, घटना की जानकारी होने पर पत्नी रेशमा सन्न रह गईं। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो नौकरानी अमरावती को फोन कर घर बुला लिया। दंपती की करीब 13 साल पहले लव मैरिज हुई थी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी ने बताया पिता ने ही बच्चियों की हत्या की है। उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका पता लगाने के लिए गहनता से जांच-पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में बहन की शादी का कार्ड बांटने जा रहे युवक की हादसे में मौत, 2 साथी घायल
ये भी पढ़ें:छात्रा के पीछे पड़ा सांप, तीसरी बार डसा, सर्पदंश से पिता की जा चुकी है जान
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Kanpur Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।