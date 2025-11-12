खेत से निकला चांदी के प्रचीन सिक्कों से भरा मटका, दौड़ पड़े लोग, मच गई लूट

संक्षेप: यूपी के फिरोजाबाद में खेत से चांदी के प्रचीन सिक्कों से भरा मटका निकला। भरी मटकी मिलने से आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मटकी के टूट जाने से बिखरे सिक्कों को लेने के लिए लूट मच गई।

यूपी के फिरोजाबाद में जसराना के एक गांव में खेत की खुदाई के दौरान चांदी के सिक्कों से भरी मटकी मिलने से आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मटकी के टूट जाने से बिखरे सिक्कों को लेने के लिए छीना झपटी शुरू गई। खेत मालिक भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक कई लोग सिक्के भी ले चुके थे। सिक्के प्राचीन काल के बताए जा रहे हैं, जिन्हें शायद बहुत समय पहले किसी ने जमीन में दबाया गया है।

घटना मंगलवार शाम तीन बजे की है। जसराना के नगला राम में भट्ठे के लिए मिट्टी की खुदाई के लिए शिवप्रताप के खेत में जेसीबी चल रही थी। खुदाई करते वक्त अचानक जेसीबी के सामने आ गई। जेसीबी से जब मटकी को उठाने का प्रयास किया तो मटकी फूट गई। मटकी फूटते ही उसमें से काफी सिक्के बाहर बिखर गए। जेसीबी चालक द्वारा बताए जाने पर आसपास से ग्रामीण एवं बच्चे भी पहुंच गए। सिक्कों को पाने के लिए उनमें छीना झपटी भी शुरू हो गई। खबर मिलने पर खेत मालिक भी पहुंच गए। लोगों का कहना है कि चोरी से बचाने के लिए किसी ने मटकी में भरकर खेत में दबा दिए होंगे। अब भट्ठे में ईंट पकाने के लिए मिट्टी चाहिए थी तो गहरी खुदाई में यह मटका मिला है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सिक्के कितने पुराने थे तथा इनकी संख्या कितनी है।

पुलिस को भी नहीं है खबर खेत में से मटकी में मिले चांदी के सिक्कों की खबर पुलिस को भी नहीं है। आसपास के क्षेत्र में घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। चौकी इंचार्ज अजय अवाना से इस संबंध में संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। इस संबंध में जानकारी की जाएगी।