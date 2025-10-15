Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA massive firecracker explosion also occurred in Sultanpur UP, destroying a house and injuring 12 members of same family

यूपी के इस जिले भी पटाखे से भारी विस्फोट, मकान बना खंडहर, एक ही परिवार के 12 घायल

संक्षेप: यूपी के सुलतानपुर में भी पटाखे से भारी विस्फोट हुआ है। क्का मकान पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया, जबकि आसपास के तीन मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में एक ही परिवार के 12 लोग घायल हुए हैं।

Wed, 15 Oct 2025 08:20 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
यूपी के इस जिले भी पटाखे से भारी विस्फोट, मकान बना खंडहर, एक ही परिवार के 12 घायल

यूपी में कानपुर, अयोध्या और लखनऊ के बाद अब सुलतानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगेव मियागंज गांव में बुधवार सुबह पटाखे से जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। विस्फोट इतना तेज था कि गांव निवासी नजीर अहमद का पक्का मकान पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया, जबकि आसपास के तीन मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में एक ही परिवार के 12 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को सीएचसी जयसिंहपुर पहुंचाया गया, जहां चार घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर के लिए रेफर कर दिया गया।

प्रत्यक्षदर्शी गांव निवासी उदयराज के मुताबिक, वह सुबह करीब साढ़े चार बजे जब वह टहलने निकले थे, तभी नजीर अहमद के मकान में अचानक तेज धमाका हुआ और आग की लपटें उठीं। मौके पर पहुंचने पर पूरा मकान मलबे में तब्दील हो चुका था और अंदर से चीख-पुकार की आवाजें आ रही थीं। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में राहत कार्य शुरू हुआ और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।

घटना में घायल नजीर अहमद, उनकी पत्नी जमातुल निशा, बेटे मो. अनीस, नूर मोहम्मद, शाहिल, सोहेल, पुत्रियाँ सानिया, खुशी, बहू सहाना और पड़ोसी अब्दुल हमीद के बेटे कैफ, ऐफ, फैजान शामिल हैं। कैफ, साहिल और जमातुल निशा सहित चार को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि बगल के अब्दुल हमीद, गुड्डू वर्मा और लक्ष्मी प्रसाद के मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में विस्फोट से पूरा इलाका दहला, दूर तक मकानों की खिड़कियां-दरवाजे हिल गए

लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि लगातार कई धमाके हुए, जिससे दीवारें और छतें हिल गईं, घर का सामान बर्बाद हो गए। घटनास्थल पर बारूद की गंध महसूस की गई और सुतली गोले भी मिले हैं, जिससे पुलिस ने पटाखा विस्फोट की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि नजीर अहमद का बड़ा बेटा यासिर पटाखों का कारोबार करता है, हालांकि वह परिवार से अलग मकान में रहता है।

ये भी पढ़ें:405 करोड़ से स्मार्ट होंगे यूपी के ये 7 शहर, सीएम योगी ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

घटना की सूचना पर एडीएम, एएसपी, सीओ जयसिंहपुर रामकृष्ण चतुर्वेदी, तहसीलदार मयंक मिश्रा तथा मोतिगरपुर, गोसाईगंज और जयसिंहपुर थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है।