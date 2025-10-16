Hindustan Hindi News
A massive fire broke out at a textile factory in Meerut UP. Several cylinders exploded one after another

यूपी में 2 कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे, मची अफरातफरी

संक्षेप: यूपी के मेरठ में आग लगने की खबर आ रही है। यहां दो कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचे।

Thu, 16 Oct 2025 08:49 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोहिया नगर की आशियाना कॉलोनी में अलसुबह कपड़ों पर प्रिंट करने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक कई सिलेंडर फट गए और चिंगारियां सामने पावर लूम फैक्ट्री तक जा पहुंची। दोनों फैक्ट्रियों में ऊपर के फ्लोर पर आग लग गई। इसकी चपेट में आने से दो कर्मचारी भी झुलस गए। विकराल हुई आग और विस्फोट के बाद अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत कार्य जारी है।

आशियाना कॉलोनी गली नंबर 14 में किदवई नगर निवासी 2 भाइयों रियाज अंसारी और इकरामुद्दीन की ए-3 क्रिएशन नाम से कपड़ों पर प्रिंट करने की फैक्ट्री है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम, जबकि ऊपर के दो फ्लोर पर फैक्ट्री की मशीन लगाई हुई है। कपड़ों पर प्रिंट होने के बाद उन्हें सुखाने के लिए हीटर लगाए गए हैं, जिन्हें गैस सिलेंडर से चलाया जा रहा था। इन्हीं हीटर से सुबह 5 बजे कपड़े में आग लग गई। आग बढ़ती चली गई और एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। फैक्ट्री में भगदड़ मच गई।

आग की चपेट में आने से ठेकेदार गोविंद और अजहरूद्दीन घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर, आग सामने बिन यामीन की पावर लूम फैक्ट्री तक पहुंच गई और उसमें भी आग लग गई। आसपास के इलाके में अफरातफरी और भगदड़ का माहौल हो गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। दोनों फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का नुकसान बताया गया है।