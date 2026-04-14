रिश्ते की मामी ने शादीशुदा महिला को बेचा, असलहे के बल पर करा दी शादी; घर पहुंचने बताई आपबीती
उत्तर प्रदेश के देवरिया की एक विवाहिता को झांसे में लेकर उसकी रिश्ते की मामी ने संभल जिले में एक दिव्यांग को डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया। यही नहीं असलहे के बल पर उसकी दोबारा शादी भी करा दी। महिला ने आपबीती बताई है।
UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया से चौकाने वाला सामने आया है। यहां देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के ग्राम कपरवार निवासी एक विवाहिता को झांसे में लेकर उसकी रिश्ते की मामी ने संभल जिले में एक दिव्यांग को डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया। यही नहीं असलहे के बल पर उसकी दोबारा शादी भी करा दी। करीब छह माह बाद खरीदने वाले के चंगुल से छूट कर अब महिला अपने घर पहुंची है। इस संबंध में विवाहिता की आपबीती का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह थाने से भगाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, ‘ लाइव हिंदुस्तान’ वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
कपरवार निवासी एक महिला दो बच्चों की मां है। छह माह पूर्व संभल जिले के शक्करपुर में एक दिव्यांग युवक के हाथ उसे डेढ़ लाख रुपये में न केवल बेचा गया बल्कि असलहे के दम पर उससे शादी भी करा दी गई। किसी तरह महिला चंगुल से निकलकर अब अपने घर वापस लौटी है। महिला ने गौरा की ही रहने वाली रिश्ते की मामी पर काम दिलाने के बहाने बेचने का आरोप लगाया है। इस आशय का उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़िता बता रही है उसका कथित पति उसे आने नहीं दे रहा था। उसने जब घर मे फांसी लगाकर जान देने की धमकी दो तो वह कुछ दिन की मोहलत पर घर भेजने को राजी हुआ।
थानाध्यक्ष बोले- तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई
पीड़िता महिला ने बताया कि यहां आकर आरोपितों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर लेकिन कार्रवाई के बजाय उसे थाने से भगा दिया गया। इस सम्बंध में थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। वह खुद देखेंगे। अगर महिला तहरीर देती है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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