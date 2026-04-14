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रिश्ते की मामी ने शादीशुदा महिला को बेचा, असलहे के बल पर करा दी शादी; घर पहुंचने बताई आपबीती

Apr 14, 2026 06:59 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के देवरिया की एक  विवाहिता को झांसे में लेकर उसकी रिश्ते की मामी ने संभल जिले में एक दिव्यांग को डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया। यही नहीं असलहे के बल पर उसकी दोबारा शादी भी करा दी। महिला ने आपबीती बताई है।

रिश्ते की मामी ने शादीशुदा महिला को बेचा, असलहे के बल पर करा दी शादी; घर पहुंचने बताई आपबीती

UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया से चौकाने वाला सामने आया है। यहां देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के ग्राम कपरवार निवासी एक विवाहिता को झांसे में लेकर उसकी रिश्ते की मामी ने संभल जिले में एक दिव्यांग को डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया। यही नहीं असलहे के बल पर उसकी दोबारा शादी भी करा दी। करीब छह माह बाद खरीदने वाले के चंगुल से छूट कर अब महिला अपने घर पहुंची है। इस संबंध में विवाहिता की आपबीती का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह थाने से भगाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, ‘ लाइव हिंदुस्तान’ वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

कपरवार निवासी एक महिला दो बच्चों की मां है। छह माह पूर्व संभल जिले के शक्करपुर में एक दिव्यांग युवक के हाथ उसे डेढ़ लाख रुपये में न केवल बेचा गया बल्कि असलहे के दम पर उससे शादी भी करा दी गई। किसी तरह महिला चंगुल से निकलकर अब अपने घर वापस लौटी है। महिला ने गौरा की ही रहने वाली रिश्ते की मामी पर काम दिलाने के बहाने बेचने का आरोप लगाया है। इस आशय का उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़िता बता रही है उसका कथित पति उसे आने नहीं दे रहा था। उसने जब घर मे फांसी लगाकर जान देने की धमकी दो तो वह कुछ दिन की मोहलत पर घर भेजने को राजी हुआ।

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थानाध्यक्ष बोले- तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई

पीड़िता महिला ने बताया कि यहां आकर आरोपितों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर लेकिन कार्रवाई के बजाय उसे थाने से भगा दिया गया। इस सम्बंध में थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। वह खुद देखेंगे। अगर महिला तहरीर देती है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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