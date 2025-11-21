पति को छोड़ मुस्लिम जिम ट्रेनर के साथ मिली विवाहिता, बजरंग दल और परिजनों का बवाल

संक्षेप: यूपी के बरेली में पति और बच्चे को छोड़कर विवाहिता जिम ट्रेनर दोस्त के साथ रहने लगी। इसकी भनक लगते ही परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मामला हिंदू और मुसलमान होने से बजरंग दल के लोग भी परिजनों के साथ पहुंचे थे।

यूपी के बरेली में पति और बच्चे को छोड़कर विवाहिता जिम ट्रेनर दोस्त के साथ रहने लगी। इसकी भनक लगते ही परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मामला हिंदू और मुसलमान होने से बजरंग दल के लोग भी परिजनों के साथ पहुंचे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम जिम ट्रेनर विवाहिता को बहलाकर अपने साथ ले आया। युवती का भाई जिम में पहुंचा तो उसके साथ आरोपी ने मारपीट कर दी। लोगों ने मिनी बाईपास पर जाम लगा दिया और एक बाइक भी तोड़ दी। पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर किसी तरह स्थिति पर काबू में किया।

इज्जतनगर क्षेत्र निवासी सीआरपीएफ के दरोगा की बेटी की शादी छह साल पहले मैनपुरी में हुई थी। युवती के पांच साल का बच्चा है और वह अपने पति के साथ गुरुग्राम में रहती थी। करीब छह महीने पहले पति से विवाद के बाद युवती मायके आ गई और मिनी बाईपास स्थित जिम में ट्रेनर का काम करने लगीं। यहां उसकी मुलाकात मुस्लिम जिम ट्रेनर से हुई और दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं।

जानकारी होने पर अक्तूबर में मायके वालों ने युवती को पति के पास गुरुग्राम भेज दिया। वहां से पांच नवंबर को वह बच्चे को पति के पास छोड़कर लापता हो गई, जिसकी गुमशुदगी भी गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाने में दर्ज कराई गई। इसी बीच परिजन को जानकारी मिली कि युवती बरेली में जिम ट्रेनर के पास है। इस पर गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे उसका भाई जिम में पहुंचा।

युवती को वहां देखकर उसने नाराजगी जताई तो जिम संचालक से उसकी मारपीट हो गई। जानकारी पर उनके परिवार के लोग और बजरंग दल के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। सड़क पर बैठकर उन्होंने जाम लगा दिया और एक बाइक में भी तोड़फोड़ कर दी।